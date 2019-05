easyfaM GmbH & Co. KG: Familien entlasten und glücklich machen

Zwei Zielgruppen möchte die easyfaM GmbH & Co. KG in Lindenberg ansprechen: Eltern und Arbeitgeber. Mit ihren Tools und Businessmethoden sollen Familien entlastet, den Eltern soll Zeit geschenkt und den Kindern die beste Entwicklung ermöglicht werden.

Es sei die Chance, sagen die Gründer Christian und Heidi Eineder, dass Vater und Mutter Beruf und Familie gut vereinbaren können und sich mit gestärkten, glücklichen und leidenschaftlichen Kindern gemeinsam weiterentwickeln. Die agilen Methoden und Tools, ist sich das Ehepaar Eineder sicher, nehmen Eltern bei Streitthemen wie Mediennutzung oder Mithilfe im Haushalt aus der Schusslinie. Die Selbstregulierung werde aktiviert.

Mittelständische Arbeitgeber mache easyfaM „mit 1 Klick“ familienfreundlich und schaffe niederschwellig Raum für Karrieren, Diversität und positive Veränderungskultur. „Familienfreundliche Arbeitgeber überleben die Digitale Transformation.“

Die aktuelle Geschäftslage wird als akzeptabel bezeichnet. easyfaM müsse aber schneller bekannt werden. Die weiteren Ziele sind ehrgeizig. Bis Ende 2023 will man rund 100 000 Familien entlastet und glücklich gemacht und bei der Zielgruppe mittelständische Arbeitgeber den Fachkräftemangel gelindert haben.

Beide Gründer bringen reichlich Management-Erfahrung mit. Christian Eineder war zuvor Geschäftsführer eines renommierten Unternehmens in Wangen, seine Frau Heide ist Führungskraft in Teilzeit bei einem Lindauer Industriebetrieb. Vor der Gründung haben sie aber auch vielfältige Beratung in Anspruch genommen sowie Freunde und Bekannte als Testfamilien für die Weiterentwicklung von Protoypen im Alltag gewinnen können.