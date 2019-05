Dentallabor Petra Schäfer: Qualität vor Quantität.

Petra Schäfer ist davon überzeugt, dass schöne Zähne den Ausdruck der Persönlichkeit spiegeln und Selbstbewusstsein und Wohlbefinden vermitteln. Deshalb ist es ihr als Zahntechnikerin ein Anliegen, in enger Zusammenarbeit mit dem Patienten und der Zahnarztpraxis das Bestmögliche aus jeder Situation zu machen und den Patienten individuell und für ihn optimal zu versorgen.

Der Entscheidung, sich beruflich selbstständig zu machen, ging ein längerer Reifeprozess voraus mit dem Besuch vieler Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse. Als angestellte Laborleiterin wuchs Petra Schäfer in die Führungsposition hinein, und als sie das Angebot bekam, in Heidenheim ein eigenes Dentallabor mit dessen Angestellten und Kunden zu übernehmen und damit die Möglichkeit zu bekommen, ihre Ziele und Ideen in eigener Verantwortung zu verwirklichen, sagte sie gerne zu. Als Chefin hat es sich Petra Schäfer zur Maxime gemacht, dass in ihrem Labor Qualität vor Quantität geht und ausschließlich Markenprodukte verwendet werden. Sehr wichtig sei ihr auch eine termingerechte Lieferung.

Die aktuelle Auftragslage sei gut, sagt sie, und das Labor zufriedenstellend ausgelastet. Die Zukunftsaussichten werden ebenfalls als gut eingeschätzt. Auch der Erwerb einer CAD/CAM-Anlage soll für eine positive Weiterentwicklung sorgen. Mit der Anschaffung von 3D-Drucker-Geräten wird sich Petra Schäfer aber noch gedulden, bis diese mehr ausgereift sind. Dann möchte sie jedoch auch diese neue Technik in ihr Labor einbringen.