Daniel Fabbris businessTEAMcoaching: Teams nachhaltig verbessern

Daniel Fabbris war im Vertrieb von erneuerbaren Energielösungen tätig, bevor er sich zur Gründung seines eigenen Unternehmens in Blaubeuren entschloss. Grund dafür war, dass er vor allem in vielen mittelständischen Betrieben, die noch patriarchalisch von der Eigentümerfamilie geführt werden, moderne Strukturen vermisste. Dort, so sein Eindruck, müssten die Hierarchien flacher gestaltet und das Miteinander auf der Basis von Kommunikationsregeln neu organisiert werden.

Seine Geschäftsidee ist deshalb, den Unternehmen in Sachen Teamführung und Teambuilding zu helfen, damit die Motivation gesteigert wird und die Fluktuation zurückgeht. Die Besonderheit seiner Dienstleistung bestehe in einem Mix aus wirtschaftspsychologischer Theorie und praktischer Erlebnispädagogik, sagt Daniel Fabbris.

Auf die Gründung vorbereitet hat er sich unter anderem durch ein Start-up-Coaching. Die Finanzierung erfolgte zunächst durch einen ERP-Starterkredit, inzwischen jedoch durch große Kundenaufträge. Für die weitere Entwicklung setzt der Gründer auf einen strukturierten Marketingplan und einen steigenden Bekanntheitsgrad. Der Bedarf an Beratung, um Teams nachhaltig zu verbessern, sei groß.

Ein Risiko könnte jedoch darin bestehen, dass die eigenen Mitarbeiter nicht mitziehen. Auch über eine weitere Aktivität hat sich Fabbris bereits Gedanken gemacht. Er möchte ein zweites Standbein für Incentivreisen auf den Kanaren aufbauen.