CatuShop: Auf den Hund gekommen

Seit vielen Jahren ist Donatello ein treuer Begleiter von Markus Rieger. Der sogenannte Therapiehund warnt den 41-jährigen Epileptiker rechtzeitig vor einem Anfall. Nun hat es sich aber so ergeben, dass Donatello nicht nur für die Gesundheit seines Herrchens zuständig ist, sondern auch für dessen berufliches Glück.

Durch seinen Hund lernte Rieger nämlich Maja Wonisch kennen, die in Scheer bei Sigmaringen einen Hundesalon betreibt und Pflegeprodukte für die Vierbeiner verkauft. Sie hat sogar einen Onlinehandel aufgebaut, den Markus Rieger nun übernommen hat. „Frau Wonisch wollte kürzertreten, ich wollte mehr arbeiten.“ Rieger hatte bereits ein paar Monate im Büro auf Minijobber-Basis geholfen, aber die 15 Stunden pro Woche waren zu wenig. Auch weil der Handel mit den Pflegeprodukten floriert. „Die Zeit hat nie gereicht, um alles zu erledigen.“

Und so hält Rieger nun also die Fäden selbst in der Hand und verkauft über diverse Plattformen im Internet Kräuter- und Kristallöl, Shampoo und Spülungen für Hunde. Auch einen eigenen Webshop hat er bereits eingerichtet. Im Programm sind sogar Waschmittel für den Intimbereich der Vierbeiner. Rieger ist überzeugt, dass das längst noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. „Der Markt ist groß, denn viele Menschen wollen ihren Hunden etwas Gutes tun.“ So plant der 41-Jährige bereits den Ausbau des Sortiments mit veganen und vegetarischen Produkten. Für Rieger soll es der große „Durchbruch“ werden.

Bis September 2017 kümmerte er sich als Hausmann um die Erziehung der 9 bis 14 Jahre alten Kinder, seine Frau war voll berufstätigt. Auch eine seiner drei Töchter leidet unter Epilepsie und hat mit Emilio einen eigenen Therapiehund. Die Vierbeiner sind laut Rieger in der Lage, rechtzeitig vor einem möglichen Anfall Alarm zu schlagen. Sie würden bestimmte Körpergerüche wahrnehmen, die als Vorboten gelten. „Die Tiere haben eine ähnliche Ausbildung wie Drogen-Spürhunde.“ Und eines dürfte im Hause Rieger sicher sein: Donatello und Emilio bekommen als Belohnung für ihre Dienste stets eine besondere Pflege und dürfen bestimmt das ein oder andere neue Produkt exklusiv vorab testen.