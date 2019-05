Burkhart Engineering: Ersatzteile, die den Geldbeutel schonen

Der BMW M3 ist ein sehr sportliches Fahrzeug mit mehr als 300 Pferdestärken. Wie kostspielig er im Unterhalt ist, merkt man, sobald größere Reparaturen fällig sind. So war es auch bei Johannes Burkhart, der einen solchen Flitzer der Baureihe E46 in Carbonmetallic sein Eigen nennt.

Als das Getriebe schlapp machte, staunte er nicht schlecht darüber, dass BMW für ein neues knapp 4000 Euro aufruft. Besonders ärgerlich: Das Getriebe gibt es nur im Ganzen, dabei waren ja nur einzelne Bauteile kaputt, die man günstiger hätte ersetzen können. Und so war die Idee für die Firmengründung geboren. Über Burkhart Engineering erhalten BMW-M3-Fahrer Ersatz für tatsächlich defekte Teile.

„Mittlerweile haben wir auch BMW-Händler als Kunden“, sagt Thomas Gobs, der zweite Gründer im Bunde. Das liege auch daran, dass das betreffende SMG-2-Getriebe heutzutage nicht mehr produziert werde. Weil viele Kunden auch anfragten, ob nicht auch der Einbau der Ersatzteile möglich sei, eröffneten Gobs und Burkhart in Baienfurt zudem noch eine Werkstatt, in der sie einen Kfz-Meister auf Honorarbasis beschäftigen.

Darüber hinaus haben die Gründer ein Partner-Netzwerk mit Werkstätten in ganz Deutschland aufgezogen, an die sich Kunden für den Einbau der Ersatzteile wenden können, die sie über die Burkhart-Homepage bestellt haben. Mittlerweile hat die Firma auch Teile für Mini-Fahrzeuge und Porsche im Angebot. „Wir wollen uns aber nicht zu breit aufstellen, sondern in die Tiefe gehen“, erklärt Gobs.

Die Ersatzteile bezieht Burkhart Engineering über Zulieferer, der Feinschliff erfolgt allerdings in der Region. So würden zum Beispiel in Schmalegg Elektro-Motoren, die in Getrieben zum Einsatz kommen, „auf der Drehbank geschliffen“. Den eigenen Fuhrpark hat das Duo „mittlerweile ziemlich erweitert“. Der carbonmetallicfarbige M3 von damals zählt immer noch dazu. „Der wird auch nicht verkauft“. Und ein Ersatzteilproblem kriegen die beiden Gründer sicher nicht.