Bodensee-Sportklinik: Moderne Behandlungsmethoden und Operationssäle

Die Mediziner und Orthopäden der Bodensee-Sportklinik sind in der Region und darüber hinaus seit Jahren bestens bekannt. Sie halten Vorträge an Volkshochschulen in unterschiedlichen Orten, agieren als Referenten bei Fortbildungsveranstaltungen, sind präsent bei Messen und behandeln natürlich Patienten in ihren Räumen in Friedrichshafen.

Und genau das ist das Stichwort: Im vergangenen Jahr fand nämlich die Transformation von der Praxis zur Klinik statt, seither stehen „hochmoderne Operationssäle, High-Tech-Ausstattung und komfortable Betten-Stationen“ zur Verfügung, wie das Ärzteteam auf der Homepage betont. Damit verbunden war auch die Einstellung von rund 40 neuen Mitarbeitern. „Zusammen mit unseren 2015 neu eröffneten Praxisräumlichkeiten bieten wir alle Leistungen einer großen orthopädischen Klinik mitten in Friedrichshafen an.“ Das Behandlungsspektrum ist breit, möglich sind ambulante und stationäre Operationen.

Henry Saad und Dr. Markus Neusser sind die Experten für Arthrose, Sportverletzungen und andere Kniegelenkserkrankungen. Wenn es um die Schulter geht (Arthrose, Kalkablagerungen) kommt Dr. Jens Stehle ins Spiel. Patienten mit Problemen an Hand und Fuß, die zum Beispiel an Sehnenentzündungen oder Zehenfehlstellungen leiden, begeben sich in die Hände von Dr. Rupert Diesch. Leistungs- und Freizeitsportler mit Sportverletzungen können sich wiederum an Dr. Markus Neusser wenden.

Die Mediziner betonen, dass in vielen Fällen konservative Therapiemaßnahmen, beispielsweise mit Physiotherapie, entzündungshemmenden Medikamenten oder Hilfsmitteln erfolgreich sein können. Erst wenn diese nicht zum Erfolg führten, müsse man sich mit einer möglichen Operation befassen. Und so gibt es auch in der Sportklinik ein breites Angebot an alternativen Behandlungsmethoden wie Akkupunktur, Stoßwellentherapie, Kinesiotaping, Magnetfeldtherapie oder medizinischer Kräftigungstherapie.

„Wir haben einen stetigen Patientenzuwachs zu verzeichnen und werden von den ansässigen Ärzten, Physiotherapeuten und Rehakliniken gerne empfohlen“, teilen die Gründer der Bodensee-Sportklinik in ihrem Bewerbungsschreiben mit.