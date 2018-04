AntsInPants Tours: Ab nach Lappland

Michael Ballas hat gemerkt, dass der Bürojob bei einem Maschinenbau-Unternehmen auf Dauer nicht das Richtige sein kann. In seiner Freizeit war er viel draußen unterwegs. Er unternahm Wandertouren und schwang sich aufs Mountainbike. Es ging ihm nie um Höchstleistungen oder Höhenmeter. „Ich wollte mich einfach bewegen und die Natur genießen.“ Dieses Verlangen saß und sitzt so tief in ihm drinnen, dass er beschloss, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das Sehnsuchtsreisen dieser Art organisiert.

Ein bisschen Abenteuer, aber nicht zu viel. Er wollte eine Form von Aktivurlaub kreieren, bei denen die Gäste weit weg von ihrem Alltag sind und trotzdem nicht auf ein gewisses Komfortlevel verzichten müssen. „Hochwertiger Pauschalurlaub für Kleingruppen im Outdoormarkt“, so umschreibt er sein Produkt. Er inkludiert Flughafenshuttles, Unterkunft, Verpflegung, Aktivitäten und Ausflüge und offeriert die Reisen für weniger als 1000 Euro. Und dass, obwohl die Trips nach Schwedisch-Lappland führen, einem eher hochpreisigen Reiseziel. Dafür bietet es in den Augen von Ballas ein phantastisches Naturerlebnis.

Er profitiere von der Kooperation mit einem Partner, der den Standort in Schweden mit komfortablen Blockhütten, Gaststube und sanitären Anlagen nur im Winter nutze und ihm im Sommer das Feld überlasse. Mit diesem sei vereinbart, die Kosten für Unterkunft und Leihmaterial pro Kopf abzurechnen, so dass er den finanziellen Aufwand im Voraus sehr gut berechnen könne. So dürfen sich die Gäste von Ballas auf Kanu-, Wander- und Mountainbike-Touren freuen. Außerdem geht es zu einer Husky-Farm, wo ein Trekking mit den Hunden ansteht.

2017 hat Ballas bereits zwei Testtouren mit je zehn Teilnehmern durchgeführt, bei denen Film- und Fotoaufnahmen entstanden. Der Ulmer ist zuversichtlich, plant in diesem Jahr mit zwölf Reisen und insgesamt rund 100 Gästen. Als Co-Guides konnte er Freunde und Verwandte gewinnen. Pläne für das kommende Jahr hat Ballas bereits: Er will einen zweiten Standort in Rumänien aufbauen. In jedem Fall wird Michael Ballas viel Zeit draußen in freier Natur verbringen.