Angeliques Salon: Friseure mit Herz und Leidenschaft

Die nackten Fakten lesen sich schon wie eine Erfolgsbilanz: Haus samt Friseursalon gekauft, komplett saniert, von fünf auf zehn Stühle verdoppelt und unterm Strich jetzt ein sechsköpfiges Team mit Auszubildender, drei Voll- und zwei Teilzeitkräften. Die Übernahme des Geschäfts in Schwäbisch Gmünd hat sich für Angelique Friesen offenbar gelohnt. Dabei hatte sie richtig Bammel, ob das alles gut gehen kann nach zwölf Jahren als angestellte Friseurin in einem Salon in Heubach.

Allein das, was sie im Zuge der Übernahme wegwuppte, war schon beachtlich: Obwohl noch angestellt, marschierte sie zur Bank, zum Arbeitsamt, zur Handwerkskammer und führte Gespräche mit Vertretern. Die Saloneinrichtung plante sie ebenfalls nach dem Feierabend. Und Ideen und Umsetzung können sich sehen lassen: Der Blick der Kunden fällt heute zunächst auf eine Hobelbank, die als Theke dient, den Eingangsbereich schmücken Jugendstil-Fliesen, an verschiedenen Stellen wurde Fachwerk freigelegt und Klinker angebracht. Zudem dürfen die Kunden auf hochwertigen Retro-Stühlen Platz nehmen. Ein Friseursalon muss optisch etwas hermachen – das ist die Meinung von Angelique Friesen. Die Konkurrenz sei schließlich stark und groß. Auch das war wieder so ein Punkt, der die 31-Jährige zweifeln ließ, ob alles gut geht.

Sie berichtet von ihrem Team, das leidenschaftlich „und mit dem Herzen“ bei der Sache ist, und lobt ihre Mitarbeiter dafür, dass sie den Feierabend nicht an der Uhrzeit festmachen, sondern erst dann glücklich nach Hause gehen, wenn der Kunde zufrieden ist. Das würden die Kunden spüren und gerne wiederkommen. Laut der Schwäbisch Gmünderin kommt es bei der Kundschaft auch gut an, dass es möglich ist, Termine online zu vereinbaren und auch gleich Wünsche oder Notizen zu hinterlassen. In den sozialen Netzwerken sei sie nicht übermäßig aktiv, erklärt Angelique Friesen. „Der Großteil der Leute kommt auf Empfehlung.“ Beim Thema Zukunft ist die 31-Jährige zurückhaltend, teilt nur kurz mit, dass ihr Mann es gerne sähe, wenn sie einen zweiten Salon eröffnen würde. Er war es, der sie damals überredet hat, das jetzige Geschäft überhaupt mal zu besichtigen. „Eigentlich wollte ich mich nie selbstständig machen.“