Allgäuerin: Bioladen mit regionalen Produkten

„Allgäuerin“ nennt Daniela Fischbeck ihren Regional- und Bioladen. Seit 2016 setzt sie damit auf Käse, Naturkost und Geschenke. Wie sie auf die Idee zu dieser Gründung gekommen ist? „In der Innenstadt von Isny gab es keinen einzigen Lebensmittelladen mehr“, berichtet sie. „Dabei gehen gerade ältere Menschen gerne in kleinere Läden, die zu Fuß erreichbar sind.“ Außerdem ist es ihr wichtig, regionale Produkte für Urlauber und Einheimische anzubieten.

Obst und Gemüse gibt es in Fischbecks Laden nicht abgepackt, sondern offen. Ebenso den Käse. Wer will, kann auch nur einen Apfel oder zwei Karotten kaufen, sagt die 50-jährige Gründerin. Menschen, die in Singlehaushalten leben, wüssten dieses Angebot zu schätzen. Zugleich gibt es so die Möglichkeit, Verpackungsmüll zu vermeiden. Viele Kunden in Fischbecks Laden bringen Obsttaschen oder Käsedosen mit.

Äpfel, Karotten, Kohl und Lauch bezieht die Gründerin von einem kleinen Biohof in Eglofs. Da sie dort wohnt, kann sie das Gemüse morgens frisch in den Laden mitnehmen. Kräuter, Käse und Schokolade kommen aus Isny. Auch viele Geschenkartikel in Fischbecks Laden stammen aus der Region: Töpferwaren aus Wiggensbach, Holzsachen aus Laupheim, Filzartikel aus Isny.

In der Naturkostbranche kennt die Gründerin sich aus: Sie hat viele Jahre in der Käseküche Isny als Fachkraft für Naturwaren und Käsefachverkäuferin gearbeitet. Mit ihrem eigenen Laden hat sie offenbar eine Marktlücke besetzt: Er ist vom ersten Tag an gut angenommen worden, berichtet Fischbeck. Die Kunden würden vor allem die persönliche Beratung sehr schätzen.

„Den Laden habe ich so aufgebaut, dass ich immer das bestellt habe, was die Kunden sich gewünscht haben“, sagt die Gründerin. „Das hat sich bewährt.“ Sie hat Stammkunden gewonnen, die ihren Laden weiterempfehlen. Die Zukunftsaussichten für ihr Unternehmen bewertet sie mit sehr gut. Die Umsätze sind seit der Gründung ständig gestiegen, inzwischen beschäftigt sie fünf Mitarbeiter. Jetzt sucht Fischbeck neue Räume in der Innenstadt von Isny. Sie will den Laden vergrößern und zusätzlich ein kleines Café einrichten.