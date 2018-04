ABAO Energy GmbH: Spezialist im Kabel- und Leitungsbau

Wenn nicht jetzt, wann dann soll man ein eigenes Unternehmen gründen, fragten sich Gerhard Ammann, Johannes und David Okon angesichts des vermutlich sogar noch weiter wachsenden Mangels an handwerklichen Dienstleistungen. Es blieb nicht bei der Frage. Im Januar 2016 ging es mit der ABAO Energy GmbH in Tannau, einem Ortsteil von Tettnang, an den Start.

Als Geschäftsidee geben die Gründer an, klassische Kabel- und Leitungsbau-Dienstleistungen für Energieversorger, Kommunen und Industrie anzubieten. Beratend und im Dialog mit den Kunden sollen wirtschaftliche und umfassende Lösungen von der Planung der Infrastrukturmaßnahme über die Leerrohr- und Kabelverlegung und den Aufbau der Energieverteilstationen bis zur einwandfreien Übergabe des Bauprojektes realisiert werden. Großen Wert lege man auf die aktive Kommunikation, um so eine reibungslose und dadurch oft auch verkürzte Auftragsabwicklung zu erreichen.

Eine Besonderheit der ABAO Energy GmbH besteht nach Angaben der Unternehmer darin, dass Tiefbauleitungen und Elektro-Energiemontagen aus einer Hand und mit eigenem Personal angeboten werden, was für die Energieversorger einen geringeren Koordinierungsaufwand und damit in der Regel auch eine Ersparnis an Zeit und Geld bedeute. Die aktuelle Marktsituation und die Zukunftsaussichten werden als sehr gut eingeschätzt. Die Versorgungsnetze für Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation seien stark überaltert und müssten ersetzt beziehungsweise weiter ausgebaut werden. Ein Problem sei jedoch der Personalmangel sowohl im Bereich Tiefbau als auch bei den Elektroenergiearbeiten. Man sei ständig auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern.