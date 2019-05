9seemeilen: Hilfe für den Hotelier

Viele Hotels am Bodensee haben ein besonderes Flair, weil sie familiengeführt und damit sehr persönlich sind. Chef und Chefin, die das Haus vielleicht von ihren (Schwieger-)Eltern übernommen haben, kümmern sich sehr individuell um die Gäste, müssen aber alle anderen Dinge machen, die so anfallen. Und das hat Markus Seemann als Chance erkannt. „Denn so wichtige Dinge, wie das Thema Preisgestaltung und die Optimierung des Zimmerverkaufs bleiben dabei oftmals auf der Strecke.“

Da die Häuser meist auch nicht in der finanziellen Lage sind, dafür eine extra Stelle zu schaffen, springt Seemann in die Bresche und bietet das sogenannte Revenue- und Yieldmanagement als Dienstleistung an. Denn es ist ein Thema, das man nach Ansicht von Seemann sehr differenziert betrachten muss. „Es reicht nicht, einfach fünf Euro im Vergleich zum Vorjahr auf den Zimmerpreis draufzuschlagen.“ Selbst in der Hochsaison gebe es noch Topzeiten, die die übrigen Tage überträfen. Diese sollte man rausfiltern und entsprechend teurer verkaufen. Auch in Sachen Zimmerkategorie seien oft noch Aufwertungen und damit Mehreinnahmen drin. Seemann ist auch darauf bedacht, Prozesse zu optimieren.

„Wenn in einem Hotel das Wochenende sowieso immer voll ist, dann sollte man einen Mindestaufenthalt von Freitag bis Sonntag machen und sich damit die An- und Abreisen am Samstag ersparen.“ In Zukunft will Seemann den Service auch auf den Bereich „Food and Beverage“ ausdehnen und den Hotels eine Überprüfung im Bereich Einkauf und Preisgestaltung beim Essen und Trinken anbieten. „Wann gebe ich wie viel wofür aus? Ist die Kalkulation noch richtig? Ist mein Angebot zielführend?

Das sind ganz wichtige Fragen, die es zu überprüfen gilt.“ Seemann, der selbst eine ordentliche Karriere in der Hotellerie hingelegt hat und zuletzt als Rooms Division Manager im Luxus-Hotel Riva in Konstanz tätig war, hat sich für die Gründung entschieden, „weil ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten besser zu mir passt“. Er sieht gute Chancen, denn nach seiner Erkenntnis ist seine Dienstleistung einzigartig in Deutschland, Österreich und der Schweiz.