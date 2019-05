2XM baumanagement GmbH: Dienstleister am Bau

Bei der 2XM baumanagement GmbH in Vogt (Kreis Ravensburg) ist das Besondere der Geschäftsidee auch durch eine Beschränkung definiert. Nicht das gesamte Leistungsspektrum der Architektur wird angeboten, sondern die Spezialisierung auf die Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung.

Dabei richtet sich das Angebot sowohl direkt an Bauherren als auch an entwurfsorientierte Architekturbüros. Die beiden Gründer, Martin Bodenmüller und Matthias Ströbele, sind sich sicher, dass jedes Bauprojekt seine eigene Aufgabenstellung hat und deshalb auch eine einzigartige Lösung erfordert. Es bedürfe einer äußerst präzisen und detaillierten Planung, um termingerecht zu dem gewünschten Ergebnis in technischer, wirtschaftlicher und qualitativer Hinsicht zu kommen.

Martin Bodenmüller und Matthias Ströbele haben sich mit einer Vorlaufzeit von etwa einem Jahr gründlich und breit gefächert auf die Gründung vorbereitet. Sie ließen sich von der Architektenkammer, der Industrie- und Handelskammer, aber auch von Anwälten und Steuerfachleuten beraten und stellten frühzeitig einen Finanz- und Businessplan auf. Zur aktuellen Geschäftslage heißt es, diese sei als sehr gut zu bezeichnen. Es sei bereits gelungen, einen breiten Kundenstamm aufzubauen.

Für die weiteren Zukunftsaussichten ihres Unternehmens sind die beiden Gründer ebenfalls sehr zuversichtlich. Ziel sei es auch, die Aktivitäten bis in die Ballungszentren, wie Stuttgart, München und Zürich, auszuweiten. Risiken könnten sich allenfalls durch ein Nachlassen der Baukonjunktur und den bereits vorhandenen Fachkräftemangel auftun.