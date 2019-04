Tagestreff Seniorentagespflege Birkenhard: Ein aktiver Tag für pflegebedürftige Senioren

Beim Tagestreff Seniorentagespflege Birkenhard bekommen pflegebedürftige Senioren und ihre Angehörigen einen Rundum-Service: Die Senioren werden an der Haustür abgeholt und zum Tagestreff gefahren. Dort startet der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach können sie zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen: Backen, Basteln, Singen, Gymnastik, Gedächtnistraining oder Spaziergänge. Manchmal steht auch ein Ausflug auf dem Programm. Nach dem Mittagessen ist Zeit für ein Nickerchen. Später am Nachmittag werden die Senioren wieder heimgefahren.

2016 hat die gelernte Altenpflegerin Marie Winter die Tagespflege gegründet. „Ich habe viele Jahre lang in einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet und dort gemerkt, dass gerade so ein Angebot fehlt, um den Einzug in ein Pflegeheim hinauszuzögern“, schreibt die Gründerin in ihrer Bewerbung. Gerade für die Angehörigen sei so ein Angebot eine oft dringend nötige Entlastung.

Marie Winter ist seit 17 Jahren in der Pflege tätig. Zuletzt arbeitete sie als stellvertretende Pflegedienstleitung bei einem ambulanten Pflegedienst. Berufsbegleitend studiert die 34-Jährige derzeit Management im Gesundheitswesen. Die Gründerin hat zwei kleine Töchter, die auch gerne mal samt Hund mit zur Arbeit der Mutter kommen.

Im vergangenen Jahr beschäftigte der Seniorentagestreff in Birkenhard 17 Mitarbeiter. Trotz Fachkräftemangel in der Pflege hat Marie Winter keine Probleme neue Mitarbeiter zu finden. Der Grund seien die angenehmen Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, von 8 bis 16.30 Uhr.

Ihre Zukunftsaussichten schätzt die Gründerin als „sehr gut“ ein. Aufgrund des demographischen Wandels werde es in den nächsten Jahren weitaus mehr pflegebedürftige Senioren geben als bisher. Und schon jetzt wird das Angebot gerne angenommen. Aktuell sind alle Plätze in Birkenhard belegt. Es gibt sogar eine Warteliste. Noch in diesem Jahr will Marie Winter deshalb eine zweite Tagespflege in Schemmerhofen eröffnen.