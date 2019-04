Rotzgoof: frische, freche Mode für Kinder

Die heute vierjährige Ronja ist verantwortlich dafür, dass aus der „Schnapsidee“ ihres Vaters doch noch etwas wurde. Alexander Wiest schwirrte schon einige Zeit der Begriff „Rotzgoof“ durch den Kopf. „Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Mir war nur klar, dass es ein perfekter Markenname ist.“ Aber wofür? Erst als Wiest ein paar Monate lang Babybodies wechselte, leuchtete ihm ein, wofür „Rotzgoof“ definitiv stehen muss: für frische, freche Mode für kleine und große Kinder.

Zusammen mit seinen Mitstreitern Denny Suski und Daniel Hoch fing Wiest an, sich Sprüche und Designs auszudenken. Herausgekommen sind bunte Shirts oder Strampelanzüge, die Slogans tragen wie: „Made in Ravensburg“. Wiest: „So was findet man sonst nirgends.“ Möglicherweise aber bald bei Modehändlern in Ravensburg. Denn Wiest hat Kontakt aufgenommen, um die Sache auf größere Beine zu stellen. Er hat ihnen ein „Lookbook“ geschickt. „Die Einzelhändler können sich nach dem Baukastenprinzip etwas aus unserem Sortiment zusammenstellen.“ Bis dato lief der Handel über die eigene Internetplattform. Produktionsstätte, um die Shirts zu beflocken, war eine Einliegerwohnung im eigenen Haus in Fronreute. Nun aber steht der Umzug in eine Werkstatt samt Schauraum nach Baienfurt bevor. Die Ware bezieht das Trio von Großhändlern, die nach den Worten von Wiest „Öko- und Biozertifizierung garantieren“.

Ganz auf Kindermode wollen sich die Macher von „Rotzgoof“ nicht verlassen, deswegen wollen sie auch an der T-Shirt-Produktion für Junggesellen-Abschiede festhalten, die in der Vergangenheit schon erfolgreich lief. Zu den weiteren Topprodukten zählten Schmusedecken mit personalisierten Sprüchen, die in Zusammenarbeit mit einer Näherin entstehen. „Die Sache läuft eigentlich nur über Mundpropaganda und ist echt erfolgreich“, erzählt Wiest. Eine Vision für die ferne Zukunft hat das Gründer-Trio auch schon: Es will einmal gemeinnützige Projekte unterstützen. „Kinder sind das höchste Gut, das wir auf Erden haben.“ Papa Wiest weiß, wovon der spricht. Die kleine Ronja hat seinem Leben ganz neue Impulse gegeben...