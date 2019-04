Pieye GmbH: Die Zukunft im Blick

Die Gründer der Pieye GmbH haben eine ganz besondere Zielgruppe im Auge: Tüftler, die im Büro oder in der Werkstatt ihre ganz persönlichen Spielereien aushecken. Die vielleicht daran basteln, dass der Rollladen im Wohnzimmer mit einer einzigen Handbewegung nach oben oder unten geht.

Dafür brauchen diese Heimwerker sogenannte 3-D-Kameras, die Gesten erkennen können. Diese Kameras gibt es bereits. Sie kommen bei modernen Fernsehgeräten zum Einsatz, die man mit einem Fingerschnipp anschalten kann. Sie sind aber auch in jene Automaten im Supermarkt integriert, in die wir unsere Pfandflaschen schieben. Das kleine elektronische Auge erkennt, ob es sich um eine Mehrwegflasche handelt oder nicht. „3-D-Kameras sind hochpreisig und spezialisiert, und deswegen nicht für Bastler geeignet“, sagt Harald Ilg-Wassner, der das Unternehmen zusammen mit Tobias Menzel, Gregor Keller und Markus Pröller in Friedrichshafen gegründet hat.

Ihre Vision ist es, Modelle für ein breites Einsatzgebiet zu bauen, die lediglich einen zweistelligen Eurobetrag kosten. Zwei der vier haben ihre regulären Jobs bereits an den Nagel gehängt. Ilg-Wassner arbeitet parallel noch als Software-Entwickler, Menzel betreibt nach wie vor eine Boulderhalle für Kletterer. „Als wir angefangen haben, haben wir uns über Förderkredite und Fremdkapital Gedanken gemacht“, sagt Ilg-Wassner. Aber dann sei schnell klar geworden, dass es besser ist, die neue Firma alleine zu stemmen. Die vier Gründer haben eigenes Kapital eingebracht, viele Wochen auf Gehalt aus der neuen Firma verzichtet und zudem Entwicklungsprojekte an Land gezogen, damit Geld reinkommt.

Ein Auftrag bestand zum Beispiel darin, ein Zählsystem für Busse im öffentlichen Nahverkehr zu realisieren. Mittels Lichtschranke wird nun gemessen, wie viele Personen ein- und aussteigen. Auf diese Weise sollen potenzielle Fahrgäste später einmal online abrufen können, wie viele freie Plätze der nächste Bus hat, der an der Haltestelle vorfährt. „Wenn mir das Fahrzeug zu voll ist, hänge ich noch eine halbe Stunde im Büro dran oder gehe eine Runde einkaufen und warte auf den nächsten Bus.“