Passende Greifer für jeden Roboter

Keine Konfektionsware von der Stange, sondern maßgeschneiderte Lösungen für jeden einzelnen Kunden – mit diesem Konzept hat der Jungunternehmer Jochen Schmid Erfolg. Der 36-Jährige betreibt in Ulm-Wiblingen die Firma Greif-Technik-Schmid, die sich auf Greifsysteme für Roboter und Maschinen spezialisiert hat.

Angefangen hat Jochen Schmid im Oktober 2008 als Existenzgründer und Ein-Mann-Betrieb in der eigenen Wohnung. Mittlerweile sind in der Firma im Wiblinger Gewerbegebiet außer dem Chef drei weitere Vollzeit-Mitarbeiter und zwei 400-Euro-Kräfte beschäftigt. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 666 000 Euro, 2010 möchte Schmid die 800 000-Euro-Marke knacken. „Es war die richtige Entscheidung, mich selbstständig zu machen“, hat der gelernte Kommunikations-Elektroniker den Sprung ins kalte Wasser nicht bereut. Schmid musste seine Unternehmer-Laufbahn auch nicht ganz bei Null beginnen, aus der Firma, bei der er zuvor beschäftigt war, konnte er einen festen Kundenstamm mitnehmen.

Alles aus einer Hand

Seine Firma entwickelt, konstruiert und baut komplette Greifsysteme für Roboter und Spezialmaschinen, die bei Kfz-Zulieferern oder in der kunststoffverarbeitenden Industrie zum Einsatz kommen. So hat Schmid den Greifer entwickelt, der zum Bau des Schiebedachs im neuen 5er-BMW benötigt wird. Auch der Gartengeräte-Hersteller Gardena zählt zu seinen Kunden. Sie alle schätzen an Schmid, dass er von der ersten Zeichnung über die 3D-Darstellung am Computer bis zum fertigen Produkt alles aus einer Hand liefert. Das erspart im Zweifel viel Ärger, und es erlaubt passgenaue Lösungen, die vor Ort mit dem Kunden abgesprochen werden.

Im Umkehrschluss erfordert diese Arbeitsweise aber einen enormen persönlichen Einsatz. Jochen Schmid ist beinahe täglich als Vertriebschef in eigener Sache unterwegs. Seinen Vorteil gegenüber der meist größeren Konkurrenz beschreibt der Jungunternehmer so: „Die Wettbewerber hinterlassen beim Kunden oft nur ihre Visitenkarte, ich habe immer drei Koffer dabei mit Produkten, die wir selber entwickelt haben.“ Neuerdings fährt der in Schwendi im Landkreis Biberach wohnende Firmenchef sogar mit einem „Greifer-Auto“ durch die Lande. Mit dessen Hilfe können Greifsysteme für Roboter an Ort und Stelle installiert werden. Dabei kommt es durchaus vor, dass der Chef selber die Ärmel hochkrempelt und zupackt.

In die Zukunft blickt der Vater eines kleinen Kindes zuversichtlich: „Wir wollen weiter wachsen und auch neue Leute einstellen.“ Mittelfristig denkt der 36-Jährige sogar an einen Neubau für die Fima – die derzeitigen Räume sind nur angemietet. Warum er sich für den „Gründerpreis der Schwäbischen“ beworben hat? „Der würde zu uns passen“, sagt Jochen Schmid selbstbewusst, „wir sind ein junges, aufstrebendes Unternehmen, und wir sind mit unseren Produkten einzigartig.“ (obe)