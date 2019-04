Moose Tonic Sirup: Tonic Water aus frischen Früchten

Gin Tonic ist nicht einfach ein Getränk, sondern eine Philosophie. Dieser Meinung sind jedenfalls Johannes Gresser, Pius Köder, Manuel Lipp und Lorenz Haas, die zusammen Moose Tonic Sirup gegründet haben. „Viele Gins werden vom Tonicwater total überdeckt, und das ist schade“, erklärt Köder. Mit ihrem Sirup könne jeder die Intensität des Tonicwaters selbst bestimmen, indem er es eigenhändig mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser mische. Anschließend kann man den Gin hinzugeben.

Außerdem sei es ihnen wichtig gewesen, ein Produkt anzubieten, das vielfältig einsetzbar ist. Aus dem Sirup lassen sich nämlich auch ein Heißgetränk auf Weißweinbasis, ein Glüh-Gin-Tonic für den Winter und eine Sprizz-Variante herstellen. Angefangen haben die vier „in der heimischen Küche“, wo sie Tastings durchführten, um den optimalen Geschmack zu finden. „Wir sind tatsächlich mit einem Netz Orangen und anderen Früchten zusammengekommen und haben angefangen zu mischen.“ Vorab haben sich die Gründer natürlich über die Grundzutaten für Tonicwater informiert. Auch da war schnell klar: Das Produkt soll so natürlich wie möglich bleiben. Deswegen hantieren die vier auch heute, wo sie längst in einer professionellen Küche mixen und abfüllen, noch mit echter Chinarinde und nicht mit einem industriellen Extrakt. „Auch sonst sind es immer noch frische Früchte, unterstützt von Bio-Aromen.“

Nach Aussage von Köder hat es keinen Sinn, das Rezept als Patent anzumelden. „Es muss jemand nur minimal den Zuckergehalt ändern, dann darf er es trotzdem nachmachen.“ Deswegen werde ihre Formel geschützt „wie das Coca-Cola-Geheimnis“. In erster Linie verkaufen die Gründer ihr Tonicwater über die eigene Homepage. Sie liefern aber bereits auch an andere Online-Händler und hätten bei einigen Geschäften in der Region bereits einen Fuß in der Tür. Für kleine Unternehmen sei es schwierig, direkt in die Gastronomie zu kommen. „Bars haben oft Rahmenverträge mit großen Tonic-Herstellern. Da kommen wir nicht rein.“ Die Gründer haben ihrem Produkt den englischen Namen Moose gegeben. Übersetzt bedeutet dies Elch und soll auf ihre Heimatstadt Ellwangen verweisen, die nach Angaben von Köder früher „Elchwangen“ hieß.