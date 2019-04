Landario: Nachhaltiges Geschäft mit Brillen

Mit einer neuen Idee in einer alten, ihnen aber wohlbekannten Branche haben Dominik Maier und Pascal Stropek ihr Unternehmen in Aalen gegründet. Die beiden Optik-Fachleute spezialisierten sich auf den An- und Verkauf gebrauchter hochwertiger Markenbrillen beziehungsweise -fassungen aus den unterschiedlichsten Materialien. Dieses Geschäftsmodell habe es auf dem deutschen und internationalen Markt bislang nicht gegeben, erklären Maier und Stropek.

Zur Gründung ihrer Onlinehandelsfirma als Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), kurz UG, hat die beiden jungen Männer die Erkenntnis veranlasst, dass einerseits Brillen immer mehr zum optischen Accessoire werden und andererseits die preisbewussten und auf nachhaltige Waren achtenden Kunden den Markt für Gebrauchtwaren ständig wachsen lassen. Die aufgekauften Brillenfassungen werden aufgearbeitet, gereinigt und desinfiziert und dann „in einem nahezu neuwertigen Zustand“ angeboten. Ihre Fachkenntnisse haben sich Dominik Maier und Pascal Stropek in einem Studium der Augenoptik und Psychophysik beziehungsweise als gelernter Feinoptiker mit jahrelanger Erfahrung in der Werkstatt eines großen Brillenglasherstellers erworben.

Als Unternehmen im Onlinehandel nützt Landario selbstverständlich fast alle digitalen Kanäle. Der An- und Verkauf der Brillenfassungen erfolge nahezu papier- und komplett bargeldlos, heißt es. Um den Kunden eine umfassende Auswahl anbieten zu können, müsse aber ein relativ großes Lager unterhalten werden, was eine erhebliche Kapitalbindung und damit schon auch ein Risiko für ihr Start-up bedeute.