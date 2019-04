Heinzelmanns: Soßen für den guten Geschmack

Wer in der Gault-Millau-Liga kocht, gibt sich nicht mit einfachen Lösungen zufrieden. Und so hat Robert Heinzelmann lange getüftelt, um das Produkt zu kreieren, das ihn glücklich macht. Die Herausforderung war nämlich, eine Grundsoße für die asiatische Küche von höchster Qualität zu schaffen, die sofort verwendbar ist und anspruchsvolle Gaumen befriedigt.

Letztlich ist es Heinzelmann, der damals noch in der „Akademie Amtzell“ kochte, wo er auch mit hohen Auszeichnungen bedacht wurde, bereits vor einigen Jahren gelungen. Schon zu dieser Zeit füllte er erste Flaschen ab und verkaufte sie. Aber erst vor zwei Jahren hat er damit ein eigenes Unternehmen gestartet. Und Schuld daran ist seine Tochter Tamara Heinzelmann. „Ich habe zu meinem Vater gesagt: Lass und zusammen Soßen machen. Und es hat geklappt, weil wir auch sonst ein gutes Team sind.“ Tamara ist zuständig für Marketing und Vertrieb. „Aber ich kann auch kochen“, sagt sie und belegt es mit der Tatsache, dass sie für das i-Tüpfelchen bei einer der beiden Currysoßen verantwortlich ist. „Da hat noch was gefehlt, und ich habe meinem Vater empfohlen, Paprika reinzugeben.“

Vier Soßen gehören zum Heinzelmannschen Sortiment, darunter natürlich das asiatische Grundprodukt mit Soja und Ingwer. Es ist aber auch eine schwäbische Bratensoße dabei, die nach Auskunft von Tamara Heinzelmann sehr gut läuft. „Unsere Produkte sind fix und fertig, flüssige Soßen und kein Gelee oder Pulver, das man erst anrühren muss.“ Ein weiterer Pluspunkt: Alle sind vegan. „Damit können wir jeden Kunden bedienen. Und die Fisch- und Fleischesser sollen ihr Lebensmittel einfach obendrauf legen.“

Die Produktion läuft aktuell in einer Gastroküche in Ravensburg. Demnächst will das Vater-Tochter-Duo aber mit einer speziellen Abfüllanlage arbeiten. Schließlich lautet das Ziel, bereits in diesem Jahr 50 000 Flaschen an den Mann zu bringen. Das Meiste geht über den eigenen Onlineshop, aber Tamara Heinzelmann ist regelmäßig auf Tour, um Feinkosthändler von den Soßen zu überzeugen. „Viele sind offen für unsere Produkte.“