Er macht Serienteile unverwechselbar

Dietmar Nagel ist zufällig Unternehmer geworden. Der langjährige technische Betriebsleiter einer Firma für Lichttechnik entdeckte die Vielfalt, mit der Lasermaschinen hochpräzise Barcodes, Firmenlogos oder Seriennummern in Metall, Kunststoff, Glas oder anderes Material fräsen. Erfolg in der Nische.

Das Gespür für ein einziges gutes Geschäft machte aus dem langjährigen Angestellten Dietmar Nagel aus Langenau-Albeck (Alb-Donau-Kreis) einen Unternehmer: In Stechschutz-Handschuhe aus Metallgewebe, wie sie in Metzgereien und Schlachthöfen gebräuchlich sind, sollten Barcodes eingraviert werden. Die Handschuhe waren für den US-Markt bestimmt. Dort schreiben Lebensmittelgesetze exakte Kennzeichnung vor, zwecks Reinigung und Prüfung. Doch welche Firma kann so etwas? Ein Bekannter, der die Handschuhe verkauft, bat den 37-jährigen Nagel um Rat. „Er nannte mir Preis und Stückzahl -- da habe ich kurzerhand gesagt: Das mache ich.“

Der gelernte Elektroniker Dietmar Nagel brachte lediglich allgemeinere technische und kaufmännische Kenntnisse mit. Trotzdem wusste er, was zu tun ist: Beim Maschinenbauer Trumpf in Ditzingen ließ er ein Muster machen, das dem Auftraggeber gefiel. Nagel gründete am 18. Juni 2007 die Firma Laserprint, kaufte eine 70000 Euro teure Trumpf-Maschine und legte nebenberuflich im Keller seines Hauses los. Ohne Eigenkapital und ohne Business-Plan erhielt er Kredit. „Das war vor der Krise, heute wäre es wohl schwieriger geworden.“

Beim Auftragsvolumen von gerade 10 000 Euro ein riskanter Schritt. „Ich wollte mich ja gar nicht unbedingt selbstständig machen. Aber irgendwann muss man wohl anfangen“, sagt er lapidar. Was ohne Folgeaufträge passiert wäre, darüber habe er sich nicht den Kopf zerbrochen. Nagel rührte die Werbetrommel. So viele Aufträge kamen, dass Nagel ein Jahr später seine Festanstellung aufgab.

Meist erhält er Aufträge aus der Industrie, etwa um auf Zahnstangen für Lenkgetriebe oder auf Zylinder die Seriennummern unverwechselbar einzubrennen -- vom Einzelstück bis zur 500 000er-Serie. „Qualitäts- und Garantie-Management werden immer wichtiger. Beschriftung muss fälschungssicher sein“, so Nagel. Seine bereits zwei Maschinen können aber auch Pokale oder Glas gravieren.

Vier Teilzeit-Mitarbeiter -- von Familienmitgliedern unterstützt -- arbeiten in der Einliegerwohnung von Nagels Privathaus die Aufträge ab, während der Chef sich darum kümmert, dass der Laden läuft. Betrug der Umsatz im Jahr 2007 noch knapp 20 000 Euro, wird er im laufenden Jahr schon 90 000 Euro erreichen, Tendenz steigend. Wachstum ist für Dietmar Nagel aber nicht alles. „Ich möchte vor allem Qualität an zufriedene Kunden abliefern. Ich arbeite gern viel -- und möchte weiter Spaß daran haben.“

Mutig ist er ebenfalls geblieben. In ein hochmodernes Gebäude im benachbarten Ort Albeck investiert Nagel (inklusive neuer Maschinen) 600 000 Euro. Ein gutes Omen erhält er von einem schwäbischen Gründervater: Gleich gegenüber steht das Geburtshaus von Robert Bosch. (stu)