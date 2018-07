Er ist der Herr der Rabatt-Coupons

Michael Kappler wollte immer schon hoch hinaus. Mit 24 Jahren begann er eine Ausbildung zum Piloten – brach sie aber ab. „Ich habe gemerkt, dass man da nur eine Art Busfahrer in der Luft ist“, sagt der 33-Jährige. Stattdessen machte sich Kappler selbstständig. 2009 gründete er die Buena Vista Media GmbH und bewirbt sich damit um den „Gründerpreis der Schwäbischen“.

Am Anfang, erinnert sich Michael Kappler, sei es um lokale Werbe- und Marketingmaßnahmen gegangen. Dabei seien auch immer wieder Coupons und Gutscheine ausgegeben worden, zum Beispiel von McDonald's, Kapplers größtem Kunden. „Irgendwann hatten wir die Idee, eine Online-Coupon-Plattform zu gründen“, erzählt der Unternehmer aus Weingarten. Sein Baby, Deutschlandcoupon.de, war geboren.

„Bei uns gibt der Verbraucher seinen Ort ein und erhält eine Übersicht zu den Angeboten lokaler Einzelhändler und Gastronomen, aber auch großer Filialisten vor Ort“, erklärt Kappler das Konzept. Der Verbraucher druckt sich seine Wunsch-Gutscheine aus und kann sich über Schnäppchen freuen – etwa über zwei Happy-Meals zum Preis von einem oder über drei Euro Rabatt auf Windeln bei Schlecker. Monatlich erreicht Kappler so mehr als 30 Millionen Verbraucher, im Coupon-Netzwerk sogar 300 Millionen User.

Und das Geschäft mit den Coupons aus dem Netz läuft gut. Im ersten Jahr lag der Umsatz bei 100 000 Euro, heuer sollen es mindestens 200 000 Euro sein, hofft der Chef. In etwa eineinhalb Monaten werde ein Investor in seine Firma einsteigen. Dann werden auch fünf neue Vollzeitstellen eingerichtet. Derzeit arbeiten drei Programmierer für die Buena Vista Media GmbH, außerdem gibt es drei Gesellschafter.

Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hat der resolute Firmenchef nie gehabt. „Ich habe das wohl schon mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt Kappler. „Meine Eltern waren beide selbstständig.“ Trotzdem hat der Schritt ins eigene Business seinen Preis. Kappler ist ledig, er arbeitet sechs Tage die Woche, meist sitzt er um halb sieben schon im Büro und arbeitet dann 14 Stunden durch. „Urlaub hatte ich letztes Jahr ganze vier Tage“, erzählt der 33-Jährige, dessen Firmenname „Buena Vista“ auch eine kleine Geschichte hat: „Vor einiger Zeit habe ich mir die Wärmeschutz-Manschette, die um Coffee-to-Go-Becher gepackt wird, als Gebrauchsmuster schützen lassen“, erzählt der Weingartener. Jetzt darf er allein in Deutschland und Österreich auf den Manschetten Werbung abdrucken. „,Buena Vista‘ fand ich passend, weil Verbraucher ja eine gute Sicht auf die Manschetten haben, Werbung dort also gut platziert ist.“

Außerdem hat Kappler noch ein zweites Baby – oder besser gesagt ein erstes: Vor zwei Jahren gründete er eine andere Firma, mit der er dem Schimmelpilz in Wohnungen zu Leibe rücken will. Ein entsprechendes Gerät befindet sich in der Patentierungsphase. Langweilig wird es Kappler also so schnell nicht. (dt)