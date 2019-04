Dorfladen Hiltensweiler: Lebensmittel-(punkt)

Als Anja Bohner und Stefan Wortmann vor drei Jahren mit einer Unterschriftenliste von Haus zu Haus zogen, wussten sie zwar, was sie wollten: nämlich eine Einkaufsmöglichkeit und einen Treffpunkt im Örtchen Hiltensweiler schaffen, in dem der Tante-Emma-Laden und das letzte Gasthaus dichtgemacht hatten. Sie ahnten aber nicht, dass ihre Initiative eines Tages so viel Erfolg haben würde.

Heute befindet sich im ehemaligen Kindergarten ein heller, moderner Lebensmittelmarkt samt Café, das bereits ein Jahr nach Eröffnung ob des großen Andrangs die Sitzplätze verdoppeln muss. Der Laden hat acht Mitarbeiter, eine Stelle sogar in Vollzeit. Zudem hat sich der Dorftreff zu einem bekannten Veranstaltungsort gemausert, in dem Klöppelkurse oder Käseschulungen stattfinden. Im Mai kommt Sozialminister Manne Lucha zu einer Podiumsdiskussion. Das öffentliche und mediale Interesse ist riesig: Der SWR war bei der Eröffnung im März 2017 live dabei, das ZDF hat einen Beitrag gedreht.

Das Erfolgsgeheimnis liegt laut Gründer Wortmann darin, dass sich sehr viele Menschen in Hiltensweiler und den umliegenden Ortsteilen mit dem Dorfladen identifizieren. Schließlich handelt es sich um ein Gemeinschaftskonzept mit 141 stillen Teilhabern, die jeweils 200 Euro oder mehr eingezahlt haben. „Keine Einlagen mit Hoffnung auf Rendite, sondern Investitionen, um unsere Heimat zu beleben.“ Mit im Boot sind auch Sponsoren, sodass der Dorfladen zum Start auf gut 90 000 Euro „Kapital“ kam – Sachleistungen und Arbeitsstunden, die freiwillig erbracht wurden, mit eingerechnet. Die ehrenamtlichen Gründer organisierten noch einen Bankkredit über 35 000 Euro.

„In den ersten beiden Jahren haben wir mit Verlust gerechnet“, sagt Wortmann. „Und jetzt haben wir tatsächlich schon kleine Erträge eingespielt, die wir zur Refinanzierung nutzen.“ Der Dorfladen ist professionell geplant. Wortmann und seine Mitstreiter hatten bereits am Anfang, als die Politik grünes Licht gab und Rückenwind versprach, einen externen Berater geholt, der sich auf derartige Projekte spezialisiert hat. Er machte ihnen Mut. „Aber wir hätten niemals gedacht, dass der Laden so einschlägt. Wir sind überwältigt.“