DoKe GmbH Schleiftechnik: Bauteile für viele Branchen

Maschinenbauer, Autohersteller, Dentalindustrie oder Energieerzeuger: Daniel Dobler (25) und Stephan Kempter (28) beliefern Kunden in vielen Branchen. Mit ihrem Unternehmen DoKe GmbH Schleiftechnik setzen die beiden Leutkircher Gründer auf das Außenrundschleifen von metallischen Teilen. Dabei kommt es auf Qualität und Maßgenauigkeit an.

Ihre berufliche Laufbahn haben die beiden Geschäftsführer mit der dreijährigen Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen. Nach fünf Jahren Erfahrung an CNC-Außen- und Innenrundschleifmaschinen haben sie eine einjährige Vollzeitschule zum Meister im Bereich Feinwerkmechanik an der Handwerkskammer Ulm draufgelegt. Bei ihrer Existenzgründung haben sie sich von erfahrenen Geschäftsleuten der Organisation „Alt hilft Jung“ unterstützen lassen.

In die Selbstständigkeit gestartet sind Dobler und Kempter im Jahr 2015 mit einer konventionellen Außenrundschleifmaschine und einem einzigen Kunden. Seither ist das Unternehmen kräftig gewachsen: Die Firma hat um die 20 Kunden und der Maschinenpark besteht aus drei konventionellen und einer CNC-Außenrundschleifmaschine. Die Gründer fertigen gehärtete, beschichtete oder magnetische Bauteile von Einzelteilen bis zu Serien mit 5000 Stück.

Um die Zukunft ihres jungen Unternehmens machen sich die beiden Geschäftsführer keine Sorgen: Angesichts der ständig steigenden Anforderungen an die Qualität kommen andere Fertigungsverfahren wie Drehen oder Fräsen in der Industrie an ihre Grenzen, sagen sie. Deshalb werde immer häufiger das Schleifen benötigt. Konkurrenz ist für Dobler und Kempter kein Thema: Andere Lohnschleifereien gebe es in Leutkirch und Umgebung nicht.

Für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmer-Duo vorgenommen, den Maschinenpark noch mehr zu erweitern, eventuell die Produktionshalle zu vergrößern und Mitarbeiter einzustellen. Für 2019 können sie sich zwei Mitarbeiter vorstellen, 2022 könnten es schon fünf bis zehn sein.