Baupilot GmbH: Hilfe bei der Grundstücksvermarktung

Anspruch der Baupilot GmbH in Maselheim ist es, mit den modernen Möglichkeiten der Digitalisierung den Kommunen und Bürgern kompetente Unterstützung bei der Grundstücksvermarktung anzubieten. Nach Angaben der Gründer Mathias Heinzler, Stephan Mantz und Eric Fuchs ist ihr junges Unternehmen bisher das einzige, das sich in diesem Bereich auf kommunale Bedürfnisse spezialisiert und ein System aus der Praxis für die Praxis entwickelt hat.

Ziel sei es, den Kommunen eine bedarfsorientierte, maßgeschneiderte Lösung für die Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken für Privatleute und Gewerbe zu schaffen. Weitere Themen für Baupilot seien unter anderem Baulandentwicklung, Baulücken, Leerstände und kommunale Immobilien. Dafür habe man in enger Absprache mit den Bauämtern ein Internetportal entwickelt, das nicht nur den Kommunen eine professionelle Web2.0 Anwendung biete, sondern auch den Interessenten den Grunderwerb so einfach und transparent wie möglich mache. Ein systemgestützter Workflow (Arbeitsablaufverwaltung) für die Bewerbung, Reservierung und Vergabe stelle ein Alleinstellungsmerkmal von Baupilot dar.

Das Unternehmen arbeitet auch mit dem Kommunalen Rechenzentrum Ulm-Reutlingen zusammen. Diese IT-Partnerschaft runde die für die Kommunen so wichtige Fachkompetenz in der Sicherheit und im Datenschutz ab. Für die Zukunft haben Heinzler, Mantz und Fuchs die Vision, dass Baupilot zu einem „kompletten digitalen Werkzeugkoffer rund um das Thema Bauen“ wird. Ein gewisses Risiko wird jedoch darin gesehen, dass ein Patentschutz für IT-Anwendungen grundsätzlich nicht möglich ist, was große Onlineportale veranlassen könnte, die Idee zu kopieren.