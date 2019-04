Anno Dazumal: Essengehen als Erlebnis

„Hier wird gegessen was auf den Tisch kommt – wie anno dazumal bei meiner Oma.“ In Iris Bartmanns Eventlokal in Ittenhausen sucht der Gast vergeblich nach einer Speisekarte. Das aktuelle Menü stellt die Wirtin persönlich am Tisch vor. Gekocht wird im „Anno Dazumal“ vor den Augen der Gäste in der gläsernen Küche. So soll Essengehen zum Erlebnis für alle Sinne werden, sagt die Gründerin. Geöffnet ist an Eventtagen oder zu bestellten Banketten.

Nach dem Motto „Nicht nur Döner macht schöner, sondern ich wurde groß mit Spätzle und Soß“ setzt die Gründerin auf hausgemachte traditionelle schwäbische Spezialitäten aus regionalen Zutaten. Dazu zählen Spätzle, Maultaschen und Omas Kartoffelsalat ebenso wie handgeschupfte Schupfnudeln, schwäbischer Zwiebelrostbraten und saftiger Schweinekrustenbraten. Bartmann sagt: „So wie mir schwätzet, so kocha mir au.“

Der Landgasthof ihrer Eltern ist seit dem 17. Jahrhundert im Familienbesitz. Seit 2016 arbeiten zwei Generationen unter einem Dach: Mit ihrem Event- und Cateringunternehmen unterstützt die 44-jährige Gründerin den elterlichen Betrieb. Langfristig will sie ihn „mit neuem Pfiff, aber bodenständig und schwäbisch“ weiterführen. Bei den Gästen kommen die neuen Ideen gut an, berichtet Bartmann. Sie genießen die Inszenierung beim Front Cooking. Kinder freuen sich, wenn sie bei der Zubereitung zusehen und manchmal auch mithelfen dürfen.

Bartmann hat 1997 ihre Ausbildung zur Köchin mit Auszeichnungen abgeschlossen. Seither hat sie in der Gastronomie gearbeitet. Das Schöne an der Selbstständigkeit? „Klein, allein, mein“, sagt die Gründerin. Ihr Eventlokal betreibt sie im Nebenerwerb. Sie will auf Masse verzichten und versucht, mit wenig Personal auszukommen. Derzeit hat sie einen Mitarbeiter, 2019 oder 2020 will sie ihr Lokal vergrößern und auf drei Mitarbeiter aufstocken.