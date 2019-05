Sag's Pauly

21. April 2019

Alina Reh ist die schnellste Frau aus der Region: Sie rennt und rennt und rennt - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ganz weit vorne. Das Laufen ist ihr Beruf. Andrea Pauly hat mit ihr über das Leben als Hochleistungssportlerin gesprochen. Alina erzählt davon, welche Rolle das Laufen in ihrem Leben spielt, welche erschreckenden Auswirkungen ihre steigende Prominenz hat. Sie spricht über ihre Gedanken zur Magersucht bei Läuferinnen und warum sie die Schwäbische Alb so liebt.