Olis Knallerkiste

18. Mai 2019

Ganz schön heiß her geht es in der neusten Folge von Olis Knallerkiste. Denn der Titel "Brandgefahr" bezieht sich nicht nur auf die Themen. Mit seiner strengen Bewertung drängt Lukas Bruns SZ-Redakteur Oli Linsenmaier an den Rand des Abgrundes. Ob er die erste Niederlage in der sechsten Folge der Knallerkiste verhindern kann? Inhaltlich versucht er Lukas aufzuklären, warum viele Menschen in der gesamten Region bis hoch nach Biberach die gesamte Woche kein Handynetz hatten.