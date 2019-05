Lebenssache

10. Mai 2019

Ob am Arbeitsplatz, mit den Liebsten am Esstisch oder beim Feierabendbier an der Theke - Wir alle nehmen in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Rollen ein. Mal sind wir mehr Schein als Sein, mal mehr Sein als Schein. In dieser Episode sprechen Lukas und Emin über soziale Rollen, Rollenkonflikte und damit einhergehende Konformitäten. Sie geben tiefe Einblicke in die Produktion von Lebenssache & kommen letztlich sogar noch mit einem Tipp um die Ecke.