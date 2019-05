Anschwitzen

29. Mai 2019

Felix zurück aus Berlin, Emin zurück aus dem Tal der Tränen. Dazwischen; Anschwitzen-Urgestein Filippo, der gemeinsam mit den beiden anderen den Bundesliga-Abstieg des VfB Stuttgart aufarbeitet. Wie es nun für den VfB nun weiter geht & was die Fans in Liga 2 erwartet, hören Sie in der neusten Episode von Anschwitzen.