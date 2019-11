So erhalten Sie täglich aktuelle News

Sie wollen jeden Tag aufs Neue wissen, was in der Region wirklich wichtig ist? Mit unserem Newsletter erfahren Sie alles Wichtige vom Tag.

Jetzt anmelden:

Täglich erhalten Sie die Top-Nachrichten des Tages direkt aus Ihrer Heimatregion. Wir haben insgesamt neun Kanäle auf vier Diensten für Sie bereitgestellt: acht mit regionalen Nachrichten, einer mit überregionalen Meldungen des Tages. Wählen Sie aus Facebook Messenger, Telegram Messenger, Whatsapp On-Demand* und E-Mail** Ihren bevorzugten Dienst.

Zudem erhalten Sie sekundenschnell Breaking News - zum Beispiel bei schweren Unfällen und Straßensperrungen in der Region, Hinweisen zu akuten Gefahrensituationen oder wichtigen politischen Entscheidungen.

So gehen Sie vor, wenn Sie unsere Messenger-Newsletter nutzen möchten: Wählen Sie in der Anmeldemaske oben Ihre gewünschte Region und anschließend Ihren gewünschten Messenger. Sobald sich der Messenger-Chat anschließend öffnet, senden Sie uns das Stichwort Start. So werden sie unserer Newsletter-Liste automatisch hinzugefügt und erhalten unsere Top-Nachrichten

*Hinweis zu WhatsApp On-Demand: Aufgrund der Nutzungsbedingungen von WhatsApp dürfen wir unseren WhatsApp-Newsletter ab dem 7. Dezember nicht mehr automatisch an Sie versenden. Trotzdem können Sie unsere Top-Nachrichten weiterhin über WhatsApp beziehen.

Wenn Sie unseren WhatsApp-Newsletter bisher noch nicht erhalten haben, folgen Sie bitte der Anleitung in der Anmeldemaske oben. Nachdem Sie unseren Kontakt hinzugefügt und uns das Stichwort ​Start per WhatsApp gesendet haben (einmalig), können Sie unsere Top-Nachrichten anfordern.

Senden Sie hierfür das Stichwort ​#news an einen unserer WhatsApp-Kanäle und Sie erhalten dann umgehend ​eine WhatsApp-Nachricht mit den aktuellen Top-Nachrichten. So können Sie persönlich entscheiden, wann Sie Nachrichten von uns erhalten.

**Hinweis zu E-Mail: Wir arbeiten mit Hochdruck an einem täglich einmalig versandten E-Mail Newsletter mit den Top-Nachrichten aus Ihrer Region für Sie. Sie können den E-Mail Newsletter bereits jetzt abonnieren, der Versand erfolgt allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.