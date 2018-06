Rekordüberschuss zum Jubiläum

Mit einem Rekordjahresüberschuss haben die Verantwortlichen der Dorfläden Schomburg bei der Generalversammlung im Haslacher Gasthaus Kleber Kleber aufgewartet. Mehr als 16 000 Euro blieben 2017 nach allen Abzügen in der Kasse – fast viermal soviel wie noch ein Jahr zuvor. Eine Nachricht, die gut zur anstehenden Feier des zehnjährigen Bestehens der Genossenschaft am Wochenende passt.

Schon in seiner Begrüßung erklärt Kay Friedrich, einer von drei Vorständen, dass diese Generalversammlung eine ganz besondere sei.Und einmal mehr habe sich das Zitat eines der Gründer der genossenschaftlichen Bewegung in Deutschland, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, bewahrheitet, das da heißt: „Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ Es habe viele Höhen und Tiefen gegeben im letzten Jahrzehnt, so Friedrich, doch durch steigenden Umsatz könne man nun vorausschauen.

Uli Patzig, ein weiteres Mitglied des Vorstands, verlas den Wirtschaftsbericht des vergangenen Geschäftsjahrs. Die positive Bilanz mache durchaus Hoffnung auf weitere zehn Jahre. Patzig verwies auf das Spitzenergebnis, doch das Wichtigste sei die Kundentreue.

408 Mitglieder, 513 Anteile

Zum Ende des Geschäftsjahrs 2017 bestand die Genossenschaft aus 408 Mitgliedern mit 513 Anteilen. Im vergangenen Jahr kamen acht neue Mitglieder dazu, die insgesamt 16 Anteile zeichneten. Das Geschäftsguthaben beläuft sich auf 76 950 Euro. Auf die Frage, wie der Gewinn verwendet werden solle, wurde ein einstimmiger Entschluss gefasst. Man wird von dem Geld dringend benötigte Kühlanlagen kaufen. Für die Alternative – die Ausschüttung einer Dividenden – sei der Gewinn noch nicht lohnend.

Auch was die aktuelle Lage der Dorfläden betrifft, könne man eine positive Bilanz verzeichnen, die sich fortsetzen würde, berichtete Friedrich. Der Mietvertrag für den Laden in Primisweiler musste um weitere zehn Jahre verlängert werden. Dieses Vorhaben sei schon in trockenen Tüchern. Auch müsse in Primisweiler eine Modernisierung stattfinden, die den steigenden Energiekosten entgegenwirken soll. Dafür sei die Verbesserung der Beleuchtung vorgesehen, die eine Anbringung von LED-Technik beinhaltet.

Personell sei 2017 ein ruhiges Jahr gewesen, hieß es bei der Versammlung. Das habe weniger Bewerbungsgespräche bedeutet und zu einem konstanten Team geführt. Dieses bestehe sowohl aus langjährigen Mitarbeitern als auch aus Neuzugängen. Ein großes Dank ging auch an die ehrenamtlichen Helfer, durch die diese Läden getragen würden. Dazu gehören auch die Aufsichtsräte. Sieben von ihnen waren bereit, erneut anzutreten. Das sind Fritz Albicker, Ralf Hartmann, Beate Heine, Hermann Johannismeyer, Bernd Kleb, Schwester Ehrentraud Roth und Marianne Teichert. Zudem wurden Rainer Hölzel, Willi Zellmann und Sabine Gravina neu in das Gremium gewählt. Die Wahlen erfolgten einstimmig.