Zwei Herren und zwei Jungen Teams im TSV TT Einsatz

Ihren zweiten Platz in der Kreisliga A festigten die TSV Herren II mit einem klaren 9:2 Heimsieg gegen den letzten TSV Berghülen. Der Sieg deutete sich bereits nach den Doppeln an, die alle gewonnen wurden, es spielten Thorsten Schmauder/Uli Rößler gegen Oliver Mutschler/Thomas Müllner 3:0, Mehemet Karakurum/Heinz Dieter Söll gegen Hans Peter Buschko/Jürgen Gößer 3:2 und GünterSchmid/Dennis Stucke gegen Daniel Kreuzer/Erhard Frank 3:0. Trotz der zwei Einzel Niederlagen wurden die Laichinger vor keine allzu große Probleme gestellt, was sich im 9:2 Sieg wieder spiegelt. Einen erneuten deutlichen Sieg holte die dritte TSV Mannschaft beim SSV Ulm VII mit 8:1 und bleibt somit auf dem zweiten Platz in der Kreisklasse. Beide Doppel wurden mit 3:0 Sätzen gewonnen, es spielten Datsenko/Duran gegen Ruopp/Körner und Preußner/Krügler gegen Lehner/Beckmann. Durch sechs deutliche Einzelsiege wurde der Sieg eingetütet. Eine weitere Niederlage kassierte das erste Jungen Team mit 1:9 gegen den SC Staig in der Bezirksliga. Dennis Neuburger holte den Ehrenpunkt für Laichingen. Das zweite Jungen Team verlor bei der SG Öpfingen mit 3:7. Emil Tom Roser und Mike Slatanic im Doppel und Einzel siegten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.