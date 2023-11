Zwei Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen

Am Samstag, 25. November, wurde die jährliche Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Granheim abgehalten.

Abteilungskommandant Richard Enderle konnte außer den aktiven Kameraden auch Mitglieder der Altersabteilung, die Abteilungskommandanten aus Erbstetten, Frankenhofen und Mundingen, Stadtbrandmeister Oliver Burget und Ortsvorsteher Franz Denzel begrüßen.

In seinem Bericht ging Richard Enderle auf die Einsätze und Übungen des abgelaufenen Jahres ein. Insgesamt zu 10 Einsätzen wurde im Berichtsjahr alarmiert. Besonders herausfordernd war der schwere Verkehrsunfall im Oktober auf der B465 bei Dächingen. 16 Übungen für Granheim oder zusammen mit den anderen Albwehren wurden abgehalten. Bei 3 Prozessionen und dem Martinsumzug wurde die Verkehrsabsicherung übernommen.

Michael Denzel hat den Maschinisten-Lehrgang absolviert und bekam von Richard Enderle die Urkunde überreicht.

Schriftführer Wolfgang Bross berichtete von den weiteren Aktivitäten. Im Juli wurde beim Ferienprogramm Alb für 20 Kinder ein Nachmittag bei der Feuerwehr veranstaltet. Im September fand eine zweitägige Lehrfahrt nach Heidelberg und Sinsheim statt. Anfang November wurde wieder eine Alteisensammlung durchgeführt und eine Woche vor der Hauptversammlung fand noch ein Kameradschaftsabend im Wolfert in Ehingen statt.

Stadtbrandmeister Oliver Burget ging in seinem Grußwort auf verschiedene Belange und Maßnahmen, die Alb und die Gesamtwehr betreffend, ein. Abschließend bedankte er sich, wie bereits zuvor Ortsvorsteher Franz Denzel, für den Einsatz und die Arbeit der Wehr.

Befördert wurden Christian Reger zum Feuerwehrmann, sowie Sabine Paschke und Markus Fischer zu Hauptfeuerwehrfrau/-mann.

Bei den folgenden Ehrungen wurde Thomas Springer mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrtätigkeit ausgezeichnet. Fritz Bierer und Wolfgang Bross bekamen von Stadtbrandmeister Burget das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienstleistung verliehen. Richard Enderle und Stellvertreter Martin Rapp übergaben dazu noch je einen Geschenkkorb und Gutscheine an die Jubilare.