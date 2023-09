Zwanzig Jahre Skiheim Laterns

Seit 20 Jahren bewirtschaftet der Skiclub Rottenacker das Skiheim in Laterns. Dies wurde mit einem Hoffest in Laterns gefeiert. Einige Hüttenwarte hatten das Skiheim für das Fest auf Vordermann gebracht.

Mehr als 50 Gäste aus Rottenacker und Umgebung sind mit dem Bus nach Laterns gefahren. Zum Frühschoppen sollte der Musikverein Laterns die Gäste unterhalten. Aufgrund der sehr schlechten Wettervorhersage musste der Auftritt abgesagt werden. DJ Kurt hat dann bereits zur Frühschoppenzeit für Stimmung in Haus und Hof gesorgt. Der Skiverein und eine Männerstammtischrunde aus Laterns haben die Bewirtung der Gäste mit Laternser Spezialitäten übernommen. Zum Mittagessen gab es unter anderem Zack Zack (dünnes Steak mit Spezialsoße) oder ein Raclette Brot. Das nasse Wetter tat der sehr guten Stimmung keinen Abbruch. Als dann noch ein Zauberer von Tisch zu Tisch ging und die Gäste mit seinen Tricks in seinen Bann zog, war das Wetter vergessen.

Viele nutzten die Gelegenheit für einen Rundgang im Skiheim — in den vergangenen zwanzig Jahren hat sich sehr viel getan. Der Skiclub hat unter anderem die Bäder renoviert, eine neue Küche eingebaut, neue Fenster eingebaut und eine neue Terrasse hergerichtet. Nach einer Stärkung mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen fuhr der Bus wieder zurück nach Rottenacker. Das Fest in Laterns war aber noch lange nicht zu Ende, die Laternser und die Hüttenwarte feierten mit DJ Kurt bis in die Nacht hinein.