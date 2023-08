Zahlreiche Besucher beim Gartenfest in Tiefenhülen

Lag es am Ambiente oder am kulinarischen Angebot am vergangenen Sonntag beim Gartenfest des Musikvereins Frankenhofen in Tiefenhülen, dass trotz widriger Wetterverhältnisse nahezu 300 Besucher in den nur 70 Einwohner zählenden Weiler kamen? „Die Parkplätze sind ja schon wieder alle belegt“, bestätigten die vielen Gäste aus nah und fern. Während der Mittagszeit keimte beim Veranstalter noch Hoffnung auf, dass das Wetter hält, selbst die Sonne blitzte kurz vor. Der Musikverein Frankenhofen begrüßte mit flotter Blasmusik und die zahlreichen Gartenfestbesucher fanden im Feststadl und unter den Schirmen Platz und genossen die reichhaltige Speisekarte sowie das große Angebot an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Wiederholt einsetzender Regen zwang allerdings die Musiker, die Bühne zu räumen, um den eintreffenden Besuchern unter der Bedachung Platz anzubieten. Die Kapelle Wahnsinn hatte wohlweislich, wegen der schlechten Wettervorhersage, ihren Auftritt um die Mittagszeit bereits abgesagt. „Es ist so gemütlich hier“, bestätigten viele trotz musikalischer „Einschränkung“. Zur Vesperzeit konnten die Besucher traditionell den Wurstsalat mit frisch gebackenem Bauernbrot genießen. Alles in allem wurde der Musikverein Frankenhofen für den Mut belohnt, das Gartenfest Tiefenhülen 2023 durchzuführen. Das zahlreiche Bedienungspersonal jedenfalls ließ sich zusammen mit den Gästen die gute Laune nicht nehmen.

