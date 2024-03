Württembergische Meisterschaften der Rope Skipper

Fünf Sportler/innen der Sportfreunde Donnstetten hatten sich im Vorfeld für die Landesmeisterschaften am 18. Februar qualifiziert. Rund 83 Springerinnen und Springer aus den unterschiedlichsten Vereinen trafen zusammen.

In der Altersklasse 4 konnten sich bei den Gaumeisterschaften zwei junge Springerinnen qualifizieren und in Ingelfingen bei Künzelsau an den Start gehen. Bei den Schnelligkeitsdisziplinen am Morgen konnten sie sehr gute Leistungen abrufen. Am Nachmittag durften sie dann ihren eigenen Freestyle auf Musik vor dem Kampfgericht und den Zuschauern präsentieren. Hier konnte insbesondere Magdalene Loser mit einer beinahe fehlerfreien Kür glänzen. Am Ende des Tages durften die Mädels sehr stolz über die Plätze 9 (Anna Schmutz) und 5 (Magdalene Loser) sein. Magdalene Loser konnte sich für das Bundesfinale in Dettingen an der Erms am 17. März qualifizieren.

In der Altersklasse 3 meisterte Romy Weckerle ihre Schnelligkeitsdisziplinen mit Bravour. Sie konnte auch mit einem ausgezeichneten Freestyle überzeugen. Romy durfte sich die Bronzemedaille umhängen und konnte sich damit für die Deutschen Meisterschaften in Dettingen an der Erms qualifizieren. Außerdem darf Romy ihr Können beim Double Under Cup auf nationaler Ebene zeigen.

In der Altersklasse 3 „männlich“ ging Fabian Schmutz für den SF Donnstetten an den Start. Bei seinem ersten Wettkampf auf Landesebene zeigt er einen guten Wettkampf und konnte sich am Ende des Tages die Bronzemedaille um den Hals hängen.

Im stark besetzten Starterfeld der Altersklasse 1 konnte Paulina Keppler in ihren Paradedisziplinen der Schnelligkeit ihr Können zeigen. Auch die Kür am Nachmittag gelang ihr und so konnte sie sich über Rang 9 freuen.

Nun geht es für die zwei qualifizierten Sportlerinnen an die Vorbereitung für den Saisonhöhepunkt am 16. und 17. März.