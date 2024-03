Workshop für Hospizgruppe

Zu einem Workshop traf sich am letzten Wochenende in Niederstotzingen die Hospizgruppe Blaubeuren-Laichingen mit Andreas Herpich, dem Leiter des Hospiz Veronika in Eningen.

Die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen sind darin geschult, Sterbenden und deren Angehörigen beizustehen, sie wissen von den körperlichen und psychischen Bedürfnissen in der letzten Lebensphase und sind darum bemüht, ein Leben bis zuletzt in Geborgenheit und Würde zu ermöglichen. Das Thema des Workshops hieß „Sterbewünsche“. Zuhause sterben, ohne Schmerzen, ohne Atemnot, friedlich einschlafen, keine lebensverlängernden Maßnahmen - das sind die Wünsche, die wahrscheinlich alle haben, wenn sie an ihr eigenes Ende denken. Doch immer häufiger tritt der Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben auf. Und dieser Wunsch stand im Mittelpunkt des Workshops: ein aktuelles und herausforderndes Thema.

Sterbenskranke Menschen und/oder deren Angehörige wenden sich zunehmend mit Anfragen nach einem assistierten Suizid an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Hospiz- und Palliativversorgung, werden sie doch häufig als kompetent und sogar zuständig wahrgenommen. Mit der Abklärung der rechtlichen Frage, mit Rollenspielen und vielen anschaulichen Beispielen aus der hospizlichen Praxis von Andreas Herpich näherte sich die Gruppe dem schwierigen Thema an und versuchte sowohl die eigene Haltung zum assistierten Suizid zu reflektieren als auch eine gemeinsame Haltung des Hospizteams zu finden.

Trotz der Schwere des Themas verbrachten die Frauen zwei bereichernde und harmonische Tage.