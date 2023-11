Wolfgang Mahler bleibt 1. Vorsitzender des Töff Club

Ebenso setzt der Töff-Club bei seiner Führungsriege auf Bewährtes. Stellvertreter Thomas Wagner, Kassiererin Helga Ströhle und Schriftführer Peter Groß sowie die Ausschussmitglieder Rolf Mermi, Stefan Riedmaier und Sebastian Knupfer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Zuvor hatte Wolfgang Mahler 30 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßt. Dankend erwähnte er auch die „außerordentlich guten Teilnehmerzahlen“ bei allen Veranstaltungen und Angeboten des Clubs, die nur möglich sind aufgrund der aktiven Helfer, Tourguides und Organisatoren. Im Ausblick auf das nächste Jahr kündigte er deshalb eine gleichbleibende Qualität der Angebote an. Bereits im Februar 2024 ist der erste Event mit dem Besuch der Motorradmesse IMOT in München geplant. Schriftführer Peter Groß nahm in seinem Bericht alle Veranstaltungen des vergangenen Jahres unter die Lupe. Stattgefunden haben unter anderem wieder eine Skiausfahrt, bereits zum 26. mal ein Motorrad-Sicherheitstraining, verschiedene Sonntagsausfahrten, sowie die Sommer-/und Herbstausfahrt.

Erfreulicherweise sind auch zwei neue Mitglieder hinzugekommen.

Kassiererin Helga Ströhle habe viel Beifall für ihren Bericht und die Feststellung bekommen, dass der Verein auf einer gesunden finanziellen Basis stehe.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen auf der Tagesordnung. Ingrid Mahler, Peter Mayer und Alfred-Emil Zäh für 25 Jahre und Stefan Riedmaier für 10 Jahre Mitgliedschaft und Thomas Wagner für seine 30jährige aktive Tätigkeit als 2. Vorsitzender des Töff Club.

Mehr über die Aktivitäten des Töff Club gibt es bei www.toeffclub.de