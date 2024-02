Wintersport beim SV Untermarchtal

Die Wintersportler des SV Untermarchtal verbrachten am letzten Samstag einen aktiven Tag am Skigebiet Sonnenkopf in Österreich. Seit vielen Jahren hat der Wintersporttag einen festen Platz im Vereinskalender. Dieses Jahr vergnügten sich 36 Teilnehmer auf der 2 km langen Rodelbahn und auf den Neuschneepisten am Vorarlberg. Nach der Rückkehr haben die Sportler dann den Tag im Vereinssportheim bei Pizza und Paste Revue passieren lassen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.