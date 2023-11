Tierschützerin rettet Welpen vor skrupellosem Tierhändler

Es ist ein ebenso lukratives wie grausames Geschäft: illegaler Welpenhandel. Von Lindau bis Trossingen nach Ulm, auf und über die Schwäbische Alb häufen sich die Berichte, wenn wieder einmal viel zu junge Tiere von der Polizei in teilweise katastrophalen Haltungsbedingungen entdeckt werden.

Anfang des Jahres sorgte bereits ein Fall aus der Region für Aufsehen, jetzt konnten drei weitere kleine Hunde in Wiesensteig gerettet werden. Zu verdanken haben dies die Vierbeiner nicht nur den ermittelnden Beamten, sondern vor allem einer jungen Tierschützerin aus dem Raum München, die sich seit 2015 intensiv mit illegalem Welpenhandel beschäftigt und in Zusammenarbeit mit den Behörden immer wieder Fälle aufdecken kann.

Melanie Schmidt ist Ende 20 und durchsucht regelmäßig einschlägige Online-Plattformen nach verdächtigen Anzeigen. „Mir ist am Montagabend auf der Kleinanzeigen Platftorm Quoka.de ein verdächtiges Inserat aufgefallen, in der vier Mudi-Welpen (Hirtenhund) für 555 Euro das Stück verkauft werden sollen“, berichtet die Tierschützerin. Das Alter der Welpen war mit 13 Wochen angegeben, was bei großen Hunderassen durchaus der gängigen Praxis zur Abgabe entspricht.

Ein weiterer Welpe der in einem sehr schlechten Zustand war, wurde in einem Kofferraum entdeckt. (Foto: Privat )

Stutzig wurde Schmidt durch den Preis und den Bildhintergrund (Teilweise waren die Welpen nur draußen und im Schmutz zu sehen), der ihrer Meinung nach wenig seriös wirkte.

Auch, dass zusätzlich noch eine zweite Rasse (Border Collie) für 1300 Euro pro Welpe inseriert wurde, nährte ihren Verdacht, dass hier etwas nicht stimmen konnte. „Bei einem seriösen Züchter zahlt man für Mudi-Welpen zwischen 1500 und 2000 Euro pro Tier mit den zugehörigen Papieren. Das Angebot in Wiesensteig war deutlich zu niedrig.“

Immer wieder Fälle in der Region

Daraufhin gab sich die Tierschützerin beim Verkäufer als Kaufinteressentin aus, um mit ihm in Kontakt zu treten und um mehr Informationen über die Welpen zu bekommen. Der Mann sei sehr zurückhaltend mit Informationen gewesen, erinnert sich die junge Frau an die erste Kontaktaufnahme. Schließlich hatte ihr der „Züchter“ aber ein leicht verschwommenes Bild von einem Heimtierpass zukommen lassen.

„Auf dem Bild konnte ich das Kürzel ,RS’ erkennen. Dieses steht für das Land Serbien. Das war für mich der Beweis, dass es sich um illegalen Welpenhandel handeln muss.“ Bereits bei einem Fall in Ulm im Februar dieses Jahres stoppten Zollbeamte einen Minivan aus Serbien, der im unbeheizten Laderaum ungesichert zwischen diversen Gepäckstücken zwei Hundewelpen in Boxen transportierte, die weder mit Wasser noch mit Futter ausgestattet waren.

Bei einem der Welpen war zudem der Mikrochip, der zur eindeutigen Identifikation des Tieres sowie zum Nachweis eines gültigen Tollwutschutzes dient, nicht ordnungsgemäß implantiert, sondern lediglich mit einer dünnen Nylonschnur tief im Fell versteckt, eng um den Hals gebunden und mit den Haaren verknotet ‐ vermutlich, um ihn bei Bedarf für andere Tiere verwenden zu können. Aufgrund der unklaren Herkunft der Welpen und der fehlenden Papiere beschlagnahmte das Veterinäramt die Tiere und verbrachte sie ins Tierheim Ulm, wo sie nun medizinisch behandelt und versorgt werden.

Illegaler Handel blüht

„Der illegale Welpenhandel blüht ‐ sehr zum Leidwesen der Tiere, die häufig viel zu jung von ihren Müttern getrennt werden und dann, oft schwächlich und krank, lange Transporte unter tierschutzwidrigen Bedingungen überstehen müssen“, berichtet damals eine der Amtsveterinärinnen, die bei solchen Kontrolle hinzugerufen wird.

„Dass solche Transporte in den vergangenen Jahren immer häufiger gestoppt werden, ist ein Hinweis darauf, wie drastisch der illegale Welpenhandel zugenommen haben muss, denn die Fälle, die durch Kontrollen aufgedeckt werden, sind nur die Spitze des Eisberges“, so die Tierärtzin. Sie appelliert auch an Käufer, sich im Vorfeld immer gründlich über die seriöse Herkunft des Tieres zu informieren und bei registrierten Züchterinnen oder Züchtern zu kaufen.

Tierschützerin geht „under cover“

Melanie Schmidt vereinbarte indes für Mittwoch (1. November) ein Treffen mit dem Züchter, bei dem der vermeintliche Welpenverkauf stattfinden sollte. Gleichzeitig setzte sie sich mit dem Polizeirevier Geislingen in Verbindung fragte die Beamten nach Unterstützung.

„Kurze Zeit später hat sich ein Polizist aus der Abteilung Gewerbe und Umwelt gemeldet und wir haben den Fall vorbesprochen. Die Polizei hat sich auch gleich mit dem zuständigen Veterinäramt in Verbindung gesetzt, die ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt haben“, berichtet Melanie Schmidt und betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Tierschützern und Behörden im Kampf gegen den illegalen Tierhandel besonders wichtig sei.

„Ich habe mich am Mittwochmorgen mit dem Zug auf den Weg nach Ulm gemacht, dort wurde ich von einem guten Freund mit dem Auto abgeholt und wir sind zusammen die rund 40 Kilometer zu der Adresse in Wiesensteig gefahren.“ Das Treffen mit dem Händler fand pünktlich um 11.30 Uhr statt. Die negativen Befürchtungen bewahrheiteten sich. Die Welpen wurden im Wohnzimmer gehalten, der ganze Boden war voller Urin, die Geruchsbelästigung sei enorm gewesen, berichtet Melanie Schmidt.

Am Wohnort des Halters habe es weder einen Garten noch eine sonstige Möglichkeit für die kleinen Hunde gegeben, wo sie Auslauf gehabt hätten oder Gassigehen konnten. Über Herkunft oder andere wichtige Details bekam Melanie Schmidt vom Verkäufer nur vage Informationen. Vor Ort seien dann nur noch drei Mudi-Welpen gewesen. Denn zu dieser Zeit sei eines der angebotenen Tiere bereits verkauft gewesen. In einem günstigen Moment benachrichtigte die Tierschützerin dann Polizei und Veterinäramt und die Beamten kamen dazu.

Die Situation wird plötzlich heikel

Ab diesem Zeitpunkt heizte sich die Situation merklich auf. „Der Mann und seine Frau wollten die Hunde nicht freiwillig hergeben, der Mann hat sich immer wieder aufgeregt, sodass dann auch eine weitere uniformierte Streife dazu kommen musste“, beschreibt die Tierschützerin die heiklen Momente.

Währenddessen fanden Tierschützer und Polizei noch einen Border-Collie-Welpen in einem Auto. Dieser machte einen ganz schlechten, apathischen Eindruck und muss sofort zum Tierarzt. Die anderen drei Welpen wurden vom Tierheim für die Quarantäne abgeholt.

Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, wenn man in eine fremde Wohnung geht, weil man ja nie weiß, wer einen da erwartet. Melanie Schmidt

Die Diskussion mit dem Besitzer der Welpen wurde dabei immer heftiger, der Mann ging die Beamten mehrfach lautstark an und bekräftige, keinerlei Strafe zahlen zu wollen. Vorher bringe er die Tiere zurück nach Serbien. Die Argumentation gipfelte darin, dass der Halter irgendwann einfach aufsprang und mit seinem Auto, samt dem sich im Kofferraum befindlichen Welpen davonbrause, jedoch wenige Minuten später schon zurückkam.

„Dadurch, dass ich wusste, dass die Polizei auf Abruf bereitsteht, habe ich mich sicher gefühlt“, berichtet Melanie Schmidt, fügt jedoch an: „Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, wenn man in eine fremde Wohnung geht, weil man ja nie weiß, wer einen da erwartet.“

Lange Liste an Verfehlungen des Händlers

„Besonders traurig ist, dass die Welpen jetzt mindestens vier Monate in amtlicher Tollwut Quarantäne bleiben müssen, weil Serbien nicht zur EU gehört und es hier verschärfte Einreisebedingungen nach Deutschland gibt.“

Noch viel schlimmer ist allerdings, dass der illegale Welpenhandel nur eine Ordnungswidrigkeit ist und der Händler weiterhin der Eigentümer der Welpen bleibt. Melanie Schmidt

Dazu gehören beispielsweise die Kennzeichnung der Tiere durch Tätowierung oder durch Mikrochips, ein gültiger Impfschutz gegen Tollwut (die Impfung muss mindestens 21 Tage vor Grenzübertritt erfolgt sein), sowie eine Blutuntersuchung durch einen autorisierten Tierarzt. Ferner müssen Belegdokumente wie Impfausweis oder Nachweis über das Ergebnis der Blutuntersuchung mitgeführt werden. Jungtiere können erst im Alter von sieben Monaten mitgenommen werden.

Neben diesen nicht vorhandenen Grundlagen fehlte dem Händler hier in Deutschland auch die Genehmigung zum gewerbsmäßigen Handel mit Wirbeltieren. „Noch viel schlimmer ist allerdings, dass der illegale Welpenhandel nur eine Ordnungswidrigkeit ist und der Händler weiterhin der Eigentümer der Welpen bleibt und diese nach der Quarantäne zurückfordern kann, wenn er die entstandenen Kosten übernimmt“, erklärt Melanie Schmidt.

Oft schon im Alter von vier bis sechs Wochen werden Welpen der Mutter entrissen, normalerweise sind Jungtiere mindestens acht Wochen bei ihr. Auch auf den Transporten bleiben sie nicht selten unversorgt und werden mit falschen Papieren, ungeimpft und mit Krankheitserregern aus ihrem Herkunftsland befallen, weitergereicht und verkauft.

Tierschützerin will auch die Käufer zum Nachdenken anregen

Zu ihrer Motivation sagt Melanie Schmidt, dass sie schon immer tieraffin gewesen sei und Hunde ihre Lieblingstiere sind. „Ich habe etwas gesucht, wo ich mich ehrenamtlich und für den Tierschutz engagieren kann. Irgendwann bin ich dann auf den illegalen Welpenhandel gestoßen und wollte helfen.“

Denn obwohl die illegale Praxis immer weiter wächst, ist es für die Behörden schwer, dagegen zu agieren. Meist können sie nur bei zufällig entdeckten Transporten eingreifen, da Amtsveterinäre sich von Gesetzeswegen her immer als solche zu erkennen geben müssen und sich daher nicht als Scheinkäufe ausgeben können.

„Der Polizei fehlt wegen ihrer vielen anderen Aufgaben oft die Zeit, sich darum zu kümmern, da die stetige Durchforstung der Anzeigenplattformen sehr zeitaufwändig ist. Ich habe hier eine Lücke gefunden, wo ich für die Tiere viel bewirken kann.“ Melanie Schmidt geht es dabei nicht nur darum, illegalen Händlern das Handwerk zu legen.

Es geht ihr besonders darum, Aufklärungsarbeit auf der anderen Seite zu leisten. „Die illegalen Tiere aus dem Ausland kommen meist aus schlimmen Zuchtverhältnissen und bringen oft Krankheiten mit, die in Deutschland schon lange ausgerottet sind und bedrohen andere Haustiere. Deshalb sollen die Menschen bei verlässlichen und guten Züchtern kaufen, auch wenn das oft teurer ist. Und auch im Tierheim gibt es oft ganz tolle junge Hunde.“