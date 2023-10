Ministranten reisen ins Mittelalter

Der Graf von Helfenstein bittet die Minis auf ihrem Dekanatsministrantentag, der am Samstag, 7. Oktober, in Wiesensteig stattfand, gemeinsam mit Ritter Minibert um ihre Hilfe. Die tapfersten Vertreter und Vertreterinnen der umliegenden Dörfer besuchten auf ihrer Reise verschiedenste Persönlichkeiten des Mittelalters. Das geschichtsträchtige Wiesensteig bildete die perfekte Kulisse für Händler, Mönche und Hexen, die den etwa 50 Minis diverse Aufgaben zum Absolvieren erteilten. „Besonders witzig war der Narr“, erzählt Timo, der zum ersten Mal beim Minitag dabei ist, grinsend.

Beim Knappen konnten die Dorfbewohner sich im Ritterturnier mit Lanze und Steckenpferd beweisen und in der Taverne bei kühlen Getränken und Keksen ihr Wissen rund ums Mittelalter demonstrieren. Zwischen Stiftskirche, Residenzschloss und katholischem Gemeindehaus wurden an den Stationen fleißig Goldtaler gesammelt, um Graf von Helfenstein vor der Pleite zu bewahren. Die mutigen Dorfbewohner waren am Ende so erfolgreich, dass der Graf von Helfenstein sie sogar zu Rittern schlug. „Für mich ist es eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr, bei dem Minis aus dem ganzen Landkreis erleben können, dass sie in einer großen Gemeinschaft unterwegs sind“, sagt Dekanatsjugendreferentin Anna-Theresa Roffeis.

Nach einem mittelalterlichen Eintopf schloss der Minitag mit einem stimmungsvollen Gottesdienst. Dekanatsjugendseelsorger Philipp Strauß hatte den Gottesdienst gemeinsam mit den Dekanatsoberministranten vorbereitet. „Wir wünschen euch, dass ihr immer wieder spürt, dass Gott euch liebt, so wie ihr seid“, gab Pastoralreferent Philipp Strauß den Minis mit. Am Abend konnten die Oberministranten aus dem ganzen Landkreis den Tag bei einer Party gemeinsam ausklingen lassen.

Der Dekanatsministrantentag fand zum 51. Mal statt. Veranstaltet wird er von den Dekanatsministranten Geislingen und der Ministrantengemeinschaft Bezirk Göppingen unter Federführung des katholischen Jugendreferats Göppingen-Geislingen.