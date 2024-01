Bauernproteste

Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf Traktorenkonvoi

Gruibingen / Lesedauer: 1 min

Mit einer Schreckschuss-Pistole hat ein Mann in Gruibingen einen Traktorenkonvoi angegriffen. (Foto: dpa/Oliver Killig )

Der 34-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er schoss am Montag mehrmals in Richtung der Traktoren.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 09:34 Von: sz