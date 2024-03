Winterschlaf ade: Vier Siege zum Auftakt

Was für ein Auftakt für die Teams der Region in der Fußball-Kreisliga A Alb: Vier Siege konnten am Ende bejubelt werden, zwei wichtige dabei im Abstiegskampf. An der Spitze kam der SV Westerheim zu einem 2:1-Erfolg gegen den SV Weidenstetten und vergrößerte dabei seinen Vorsprung auf Verfolger Dornstadt, der in Westerstetten mit 2:3 verlor. Glücklich war dagegen der Sieg der SG Alb gegen Amstetten, überraschend der Dreier des TSV Blaubeuren in Altheim.

SV Westerheim - SV Weidenstetten 2:1 (0:0)

Weidenstetten wollte eigentlich gar nichts von den Westerheimern, außer dessen Spiel zu zerstören. Die angekündigten Neuzugänge machten sich beim Gast also nicht bemerkbar. Viele Fouls und ein noch sehr holpriger Boden sorgten dafür, dass sich Westerheim trotz klarem Übergewichts nur wenige Chancen erspielen konnte. Am Ende war es dann Stürmer Thorsten Riek, der sich am Freitag überraschenderweise spielbereit zurückgemeldet hatte, mit seiner Einwechslung nach der Pause den Unterschied ausgemacht hatte. Per Seitfallzieher nach einem Abpraller traf er in der 64. Minute zum 1:0. Nur zehn Minuten später setzte sich Jonas Maute über die Außenbahnen durch und bediente Riek, der zum 2:0 traf. Das Ding schien durch, ehe Weidenstettens Lavric in der 86. Minute die Partie per Foulelfmeter nochmals spannend machte.

SC Heroldstatt - TSV Albeck 3:0 (0:0)

Ebenfalls eine Wundertüte war das erste Spiel des SC Heroldstatt, dass von Beginn an umkämpft war, die besseren Chancen aber zunächst die Gäste hatten. Der Druck der Amstetten wuchs auch mit dem Wiederanpfiff, ehe der überraschende Treffer von Louis Enderle zum 1:0 (62.) das Spiel kippen ließ. Heroldstatt nutzte nun die sich bietenden Räume. Ein Freistoß durch Florian Griesinger ins Lattenkreut (74.) und ein Foulelfmeter von Enderle (86.) machten dann alles klar. Reserven: 3:0.

SG Alb Seißen/Suppingen - SV Amstetten 1:0 (0:0)

Am Ende fragt wohl vor allem auf Seiten der SG niemand mehr danach, wie der Sieg zustande gekommen war, da Amstetten klar besser war. Zwei Lattenschüsse und zahlreiche Paraden von Schlussmann Matthias Eckle ließen die Amstetter im Abstiegskampf verzweifeln. Und so kam es, wie es dann kommen musste In der 68. Minute traf Jens Gutekunst nach einer Standardsituation zum 1:0. Am Ende waren es sehe sehr glückliche Zähler für die Spielgemeinschaft, die im Abstiegskampf etwas mehr Luft nach unten geben.

TSV Altheim/Alb - TSV Blaubeuren 0:1 (0:0)

„Unverhofft kommt oft“. Für diese Phrase wirft Blaubeurens Abteilungsleiter Christian Jakob gern den ein oder anderen Euro ins Phrasenschwein, vor allem wenn am Ende drei unerwartete Punkte für den TSV zu Buche stehen. Nach einer miserablen Vorbereitungsphase und kaum Selbstvertrauen war die Leistung von Schlussmann Yannick Friedrich wohl der Türöffner zum Auswärtssieg. Mit vielen Parade sorgte er kämpferisch für eine 180 Grad Drehung seiner Vorderleute, die spielerisch natürlich nicht brillierten, aber bis zum Schluss um die drei Punkte kämpften. Doppelt bitter war für die überlegenen Altheimer dann der Gegentreffer. In der 82. Minute traf Süleymann Gül mit einem Sonntagsschuss zum 0:1.

So haben die anderen gespielt

SV Lonsee - SV Scharenstetten 0:1 (0:0). 0:1 Junginger (59.).

TSV Westerstetten - SF Dornstadt 3:2 (0:2). 0:1 Dibba (15.), 0:2 Hammerschmied (38.), 1:2 Schlegel (52.), 2:2, 3:2 Polat (74./90.)

TSV Bernstadt - SV Pappelau/Beiningen 2:0 (2:0). 1:0 Schaab (9.), 2:0 Weißenborn (14.).