SV Westerheim ist weiterhin auf Kurs

Der SV Westerheim bleibt in der Fußball-Kreisliga A Alb unbeirrt auf Kurs in Richtung Bezirksliga und revanchierte sich im Derby gegen den TSV Blaubeuren für die Hinspielniederlage deutlich: Am Ende stand es schmeichelhaft nur 4:0. Der SC Heroldstatt musste im Kampf um die Verfolgerplätze einen ersten Rückschlag hinnehmen und verlor beim SV Lonsee mit 1:2, bleibt aber weiterhin Tabellenfünfter. Die SG Alb Seißen/Suppingen hielt sich mit einem 1:1 Verfolger Albeck vorerst vom Hals.

SV Westerheim - TSV Blaubeuren

4:0 (1:0). Wer an einen ähnlichen Spielverlauf wie im Hinspiel gedacht hatte, lag am Sonntag völlig falsch: Einbahnstraßenfußball in Richtung Blaubeurer Gehäuse war angesagt, was auch dazu führte, dass Blaubeurens Schlussmann Marius Buck der beste Mann auf dem Platz war. Nach 30 Minuten anlaufen traf Chris Lehner endlich zum 1:0. Trotz drei weiterer Lattentreffern des SVW wurde es am Ende doch noch richtig deutlich, auch weil Thorsten Rieck nochmals zuschlug. Mit einem lupenreinen Hattrick (47./65./85.) sorgte er für ein leistungsgerechtes Endergebnis.

SG Alb Seißen/Suppingen - TSV Albeck

1:1 (1:0). Ob einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte liegen gelassen, darüber streiten sich die Geister nach der Partie. Am Ende verbesserte sich die SG mit diesem Punkt auf Rang acht und hielt das Kellerkind aus Albeck auf Abstand. Axel Schüle (16.) brachte die Hausherren in Führung, Sebastian Malik traf für Albeck zum 1:1. (67.). Reserven: 1:0.

SV Lonsee - SC Heroldstatt

2:1 (1:0). In einer hart umkämpften ersten Halbzeit gab es für die Akteure eigentlich keine herausgespielte Chance, das 1:0 durch Eduard Hildermann (37.) war ein pures Zufallsprodukt. Komplett ausgeglichen gestalteten sich dann auch die zweiten 45 Minuten, in denen der Treffer von Julian Schiele (61.) eigentlich für ein gerechtes Resultat gesorgt hätte. Doch Lonsee hatte das Abschlussglück auf seiner Seite und sicherte sich die drei Punkte durch einen Treffer von Tim Wagner (73.). Reserven: 1:0.

TSV Westerstetten - SV Scharenstetten

2:0 (0:0). 1:0 Danowski (76.), 2:0 Schöegel (83.). Reserven: 4:4.

TSV Altheim/Alb - SV Amstetten

4:2 (2:1). 1:0, 2:1 Hoffart (24./40.), 1:1 Hauser (38.), 3:1 Preißing (57.), 4:1 Barray (67.), 4:2 Taskiran (81.). Reserven: 1:3.

TSV Bernstadt - SF Dornstadt

3:2 (2:0). 1:0, 3:1 Lehle (9./77.), 2:0 Weißenborn (16.), 2:1 Hülsmann (67.), 3:2 Kreipl (90.). Reserven: 0:2.

FC Neenstetten - SV Pappelau/Beiningen

2:3 (1:2). Torschützen: Nicht verfügbar. Reserven: 3:1.