SV Westerheim ehrt, wählt, berichtet und diskutiert

Zur jährlichen Mitgliederversammlung sind alle 1215 Mitglieder des Sportvereins Westerheim 1930 am Freitag, 22. März, ins Sportheim in Westerheim eingeladen. Gäste werden ab 19 Uhr mit einem Vesper verköstigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Der offizielle Teil startet um 20 Uhr mit der Begrüßung durch Vorstand Jürgen Rieck. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen, Wahlen, das Vorhaben Sportheimsanierung, Mitgliedsbeiträge und Berichte aus den Abteilungen.