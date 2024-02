So wird das doch nichts!

Dass das mit der Laichinger Gemeinschaftsschule nicht mehr lange gut geht, ist schon seit mehr als zehn Jahren bekannt. Und in diesen zehn Jahren ist leider wenig passiert. Und seit vergangenen Oktober soll nun alles ganz schnell gehen? Finanziell klamme Gemeinden sollen sich mal eben am Schul- und Mensaneubau teils mit Millionenbeträgen beteiligen - aber bitte freiwillig. Ach ja: Zustimmung bitte bis Ende April! Und wenn sie nicht freiwillig zahlen, dann droht Laichingen mit dem Gericht.

Aber so kann das doch alles nichts werden. Es ist natürlich schwer bestreitbar, dass sich Gemeinden, die ihre Kinder an Laichinger Schulen schicken, auch finanziell an diesen Schulen beteiligen sollten. Aber: Da führt man doch lange im Vorfeld miteinander Gespräche, lotet aus, was die einzelnen Gemeinden zahlen wollen und zahlen können. Da gibt man ihnen Zeit, herauszufinden, wie sie diese Beträge in ihren jeweiligen Haushalten darstellen können, sodass die Finanzaufsicht das auch genehmigt.

Sowas geht nur im Dialog und der braucht Zeit. Diese Zeit ist nun leider vertan. Aber weder die Laichinger Verwaltung noch der Gemeinderat sollten glauben, dass bis zum 30. April irgendetwas klar ist. Wenn die Umlandgemeinden wollen, werden sie diese Sache bis vor die Verwaltungsgerichte eskalieren - und bis es da eine letztgültige Entscheidung gibt, werden viele Jahre vergehen.