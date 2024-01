So will Westerheim sein Geld ausgeben

Beim Haushaltsplan einer Gemeinde geht es vor allem darum, wie sie sich für die künftigen Jahre aufstellt. Es gibt Pflichtaufgaben wie die Wasserver- und -entsorgung und auch Projekte, die nicht direkt zur Daseinsvorsorge einer Gemeinde zählen, aber durchaus wichtig sein können. In Westerheim wurde nun bei den Beratungen zum Haushalt stark aufs Sparen geschaut. Dennoch findet die Kämmerin, sei ein durchaus solider Plan dabei herausgekommen.

Claudia Newedel und Hannah Bressel vom Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb (GVV) sind für das Westerheimer Finanzwesen verantwortlich. Der Westerheimer Schultes Hartmut Walz spricht von einem „ehrlichen, konstruktiven und guten Austausch“ bei den Haushaltsberatungen im Vorfeld. Man habe einiges an Geld umgeschichtet, um Projekte wie den Neubau einer Aussegnungshalle voranzubringen.

Newedel konkretisiert unter anderem: Braucht die Gemeinde wirklich einen neuen Radlader für 130.000 Euro? Nein. Für ein Notfallaggregat im Rathaus rückte man vom Ansatz von 150.000 Euro ab und veranschlagte nur noch 50.000 Euro. Das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10 soll über zwei Jahre hinweg finanziert werden. Und die Generalsanierung der Albhalle darf nur noch mit 200.000 Euro zu Buche schlagen und nicht mehr mit 400.00 Euro. Insgesamt soll so in diesem Jahr schon mal rund eine Million Euro frei werden für die Planung des Neubaus der Aussegnungshalle.

Newedel sagt: „Alles in allem ist es kein rosiger oder ausgeglichener Haushalt. Aber ich gehe davon aus, dass wir ihn nach all den Änderungen und Verbesserungen genehmigt bekommen werden von der Finanzaufsicht.“ Den zurückliegenden Haushaltsplan hatte die Finanzaufsicht nämlich kassiert und Änderungen angemahnt. Alles in allem soll der Gesamthaushalt im Jahr 2024 ein negatives Ergebnis von rund 1,234 Millionen Euro aufweisen. In 2025 rechnet man noch mit einem Defizit von rund 355.000 Euro, in 2027 mit einem Minus von 1,06 Millionen Euro bevor es 2017 wieder in die Gewinnzone geht mit einem leichten Plus von rund 194.000 Euro.

Ratsmitglied Pius Kneer drängt mit einem Antrag der „Aktiven Bürger“ auf weitere Einsparungen: Er möchte, dass die Stelle des „Leiters technische Dienste“, die mit 50.000 Euro im Plan steht, gestrichen wird. „In allen vergleichbaren umliegenden Gemeinden geht es auch ohne einen Leiter technische Dienste“, sagt er.

Hauptamtsleiterin Stephanie-Patricia Bux entgegnet: „Das greift zu kurz. Mit Blick auf künftige Projekte wie Windkraft und Solar ist so eine Stelle notwendig und angebracht.“ Zudem: „Wenn man immer mehr Stellen in der Verwaltung streicht, hat man bald gar keine Stellen mehr. Die Leute gehen dorthin, wo sie den Eindruck haben, dass die Arbeit gerecht verteilt ist.“

Ratsmitglied Thomas Meffle (CDU) merkt an, dass in den kommenden Jahren wahrscheinlich weniger gebaut werden wird und er aus seiner Sicht als Ehrenamtlicher dem Schultes durchaus zutraut, die technischen Herausforderungen wegen seines Spezialfachwissens selbst stemmen zu können, aber er sagt auch: „Wenn die Hauptamtlichen, die näher an der Materie sind, meinen, diese Person zu brauchen, dann stimme ich ihnen zu.“

Wilma Rauschmaier, UBL und erste stellvertretende Bürgermeisterin, erhofft sich von einer solchen Fachperson eine Entlastung der Verwaltung und weniger Fremdvergaben an Fachplaner, womit ja auch viel Geld zu sparen wäre. Ihr UBL-Kollege Wolfram Meyer ist einfach nur genervt, weil das Thema „Leiter technische Dienste“ ungezählte Male im Rat diskutiert wurde. Er sagt: „Ich habe keine Lust, immer und immer wieder über dasselbe Thema abzustimmen.“ Am Ende der Abstimmung bleibt der „Leiter technische Dienste“ im Haushaltsplan.

Nach diesem - beinahe schon rituellem - Geplänkel nehmen die Fraktionen noch einmal Stellung zum Haushaltsplan. Rauschmaier hebt hervor, dass keine kurzfristige Schließung von gemeindeeigenen Diensten beschlossen wurde. So bleibt beispielsweise das Schlachthaus erhalten und wird in eine andere - für die Gemeinde weitgehend kostenneutrale - Organisationsform überführt. Und sie lobt ausdrücklich den „unermüdlichen Einsatz des Aussegnungshallenbeirats, allen voran den unseres UBL-Mitglieds Richard Tritschler“.

Für Thomas Meffle (CDU) ist der Haushalt von einem harten Sparkurs noch meilenweit entfernt, auch dank der getätigten Mittelumschichtungen. Als Unternehmer gibt er noch zu bedenken: „Die Hebe- und Steuersätze sollten attraktiv bleiben, damit sich mehr Unternehmen in Westerheim ansiedeln und keine abwandern.“ Dann würde die Gewerbesteuer auch stärker sprudeln. Mit Blick auf mehrere fruchtlose Diskussionen im Rat sagt er: „Es bringt nichts, über Buskaps oder Busbucht zu diskutieren. Diese Entscheidung haben wir nicht in der Hand.“

Pius Kneer (Aktive Bürger) zählt zunächst die Namen von etlichen Rathausmitarbeiterinnen und -mitarbeitern auf, welche seit 2019 gegangen sind (und in mindestens einem Fall gegangen wurden). Es schwingt der Vorwurf mit, der Bürgermeister führe sein Team falsch oder stelle gar die falschen Leute ein. Auch der Neubau der Aussegnungshalle sei vom Schultes stets „gebremst“ worden. Dass der Neubau zum Jahresende 2024 steht, sehe er nicht wirklich.

Für „Wir für Westerheim“ (WfW) spricht Klaus Ascher. Er analysiert, dass ein Teil der „Finanzlöcher“, die sich immer wieder auftun, von vor 50 Jahren übernommen wurden. Er stellet auch die Frage, ob es sinnvoll sei, alles zu machen, wofür es gerade Zuschüsse gibt? Entstehen da nicht in der Folge noch mehr Personal- und Betriebskosten? „Muss es immer das Größte und Schönste sein?“, fragt er und rät dazu, Mut zur Lücke zu haben.

Schultes Walz merkt an, dass man dieses Jahr durchaus Verpflichtungsermächtigungen für den Aussegnungshallenneubau im HAushalt eingestellt habe. Insofern könnte dieses Jahr bereits die Vergabe der Bauleistungen über die Bühne gehen.

Nachdem die Gemeinderatsmitglieder dem Haushaltsplan zugestimmt haben, wird in nun die Finanzaufsicht prüfen und genehmigen oder mit entsprechenden Anmerkungen versehen zur Nachbesserung an die Gemeinde zurückverweisen.