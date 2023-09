Seepferdchen und Wettkämpfe beim Ferienprogramm

Auch in diesem Jahr waren die Ausbilder der DLRG Bad Urach und des Stützpunkts Westerheimer Alb aktiv an den Ferienprogrammen der Stadt Bad Urach und der Gemeinden Römerstein und Westerheim im ehrenamtlichen Einsatz.

Bei den Programmpunkten ,,Schwimmabzeichen“ konnten im Bad Uracher Höhenfreibad insgesamt acht Kinder mit Abzeichen in Seepferdchen sowie im Deutschen Schwimmabzeichen erfolgreich ausgestattet werden.

Im Albbad in Westerheim durften die DLRGler 30 Kinder an den zwei angesetzten Tagen begrüßen und mit erfolgreichem Erreichen der Schwimmabzeichen nach Hause verabschieden, teilt die DLRG in einer Meldung mit.

In Kooperation mit der Stadtverwaltung Bad Urach und den dortigen Auszubildenden konnte erneut ein Spezial–Duathlon im Höhenfreibad ermöglicht werden. Hierbei wurden in zwei Altersklassen ein Wettkampf durchgeführt. In der Altersklasse sieben bis neun Jahre wurde Malte Mahler Erste und bei den 10– bis 13–jährigen wurde Lorenz Pischulti Erstplatzierte und mit einer Urkunde und einem Geschenk ausgezeichnet.