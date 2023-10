Natur und Musik in der St. Stephanus Kirche in Westerheim

Ein besonderes Konzert können die Hörer am Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Stephanus in Westerheim erleben. Der Laichinger Kirchenchor Maria Königin und die Schola Gregoriana Laichingensis sind zu Besuch in Westerheim und tragen stimmungsvolle geistliche Werke von der Gregorianik über Musik von Desprez, Beethoven und Mendelssohn bis hin zu Kompositionen des 21. Jahrhunderts von Peter Planyavsky und Gregor Linßen vor.

Die Kirchenmusiker Silvia und Roman Schmid bringen vielfältige Naturlyrik zum Thema Herbst zu Gehör. Es werden unter anderem ganz unterschiedliche Gedichte von Rainer-Maria Rilke, Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl, Georg Trakl, Christian Morgenstern, Friedrich Hebbel und Hans Erich Nossak rezitiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei.