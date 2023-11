Der Albverein Westerheim lädt am Samstag, 18. November um 19.00 Uhr im Sängerheim in der Eichstraße in Westerheim zu Mitgliederversammlung ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Totenehrung, Berichte der Vorstandschaft und der Fachwarte, Entlastung, Ehrungen und das Jahresprogramm 2023. Um Anmeldung bis Donnerstag 16.November bei Ute Rehm, Telefonnummer 07333/4767, wird gebeten.